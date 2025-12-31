Imagen de archivo.

En los últimos meses de 1958 la misión de las guerrillas del IV Frente consistió en operar sobre la Carretera Central en el tramo entre Holguín y Buenaventura con el objetivo de abrir fuego contra los transportes militares que circularan, así como interceptar los vehículos civiles que transportaran productos agrícolas o víveres de todo tipo. Se tiroteaba todo vehículo del ejército que intentara transitar y por ello estos empezaron a pasar en largos convoyes. Ya para entonces los soldados no se aventuraban a circular de noche.

Para esta misión se asignaron posiciones a las distintas escuadras. Manuel Ramírez actuó en el Cruce de Mir y entre las Casimbas y el Cruce de Guayabo se situó la escuadra de Ariel Zamora; en Las Calabazas, la de Lorenzo Torres Pons y en el Cruce de Dovales, la de Abreu Roch.

Estas escuadras tenían diferentes posiciones pero en el desarrollo de los acontecimientos se concentraban para realizar determinada acción y luego regresaban a sus posiciones. Como estrategia, dada la cercanía del Regimiento y lo desfavorable del terreno, quedó sin cubrir un espacio entre el Cruce de Maceo y la ciudad de Holguín, al igual que entre Buenaventura y Las Parras donde actuaban las fuerzas de la Columna 12 dirigidas por Lalo Sardiñas.

Otra de las misiones fue impedir que el ejército pudiera llegar hasta un lugar llamado Cupey, donde había un campamento en el que estaba Orlando Lara.

En el territorio también operaron fuerzas de Cristino bajo el mando de Corcinio Fajardo en la zona de Jagüeyes, Sabanazo, Padierne, Cañada Honda, Omaja y San Agustín organizando escopeteros, colaboradores, localizando lugares donde la tropa actuara y posibles lugares de acampada. El grupo operó desde los montes de Canadá en la zona de Sabanazo por el sur, hasta la zona de Puerto Padre por el norte, Las Parras y La Chambelona por el oeste y Domínguez, Santa Inés por el este.

La Carretera Central quedó interrumpida entre el Cruce de Maceo y el de Las Calabazas , se destruyó entre Las Calabazas y el Cruce de Guayabo y entre el Cruce de Dovales y el de Maceo , también se derribó el puente de Las Calabazas.

El 18 de noviembre, en horas de la noche, fue quemada la planta eléctrica de Buenaventura con vistas a preparar condiciones para el proyectado ataque al cuartel de la Guardia Rural de este poblado, la acción fue encabezada por Jesús Serrano Santiesteban y en ella participaron Roberto Fernández Rodríguez, Abilio Rivera Ricardo, Remigio Santiesteban Reyes y Pedro Córdova Pérez.

Durante los primeros días de diciembre continuaron los enfrentamientos contra unidades del enemigo que intentaban circular por las carreteras, encontrándose con el dominio rebelde del territorio , ejemplo de ello fue la captura el día 12, en el lugar conocido como Los Almácigos de una avioneta perteneciente al Regimiento de Holguín que realizó un aterrizaje forzoso en la carretera por las inclemencias del tiempo.

Todo convoy que proveniente de Tunas u Holguín que intentara cruzar por el territorio era fuertemente hostigado en su trayecto, especialmente en Las Calabazas o el Cruce de Mir, las columnas enemigas cada vez se tornaban más escasas y su paso más lento al tener que designar una fuerte cantidad de hombres y equipos para su traslado.

En la curva de Las Calabazas, el 13 de diciembre de 1958, se tiroteó un convoy procedente de Camagüey custodiado con tanquetas, ametralladoras calibre 30 y 50 ubicadas sobre camiones y se emboscó una patrulla enemiga que salió de Holguín con rumbo a Las Tunas, el enemigo que viajaba en 11 camiones blindados y una tanqueta tuvo que regresar pese a su superioridad técnica. Las tropas rebeldes dominaban desde Yareyal a Buenaventura