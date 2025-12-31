Cincuenta años es mucho tiempo, media vida; la mitad de la rueda, dicen otros, sin embargo, a muchos les parece que fue ayer mismo. Así que quiero poner en manos de ustedes algunos acontecimientos “recientes” de la historia de nuestro territorio que fueron noticias en diciembre de1975 y aparecieron en el diario ¡Ahora!.

Numerosas fueron las razones por las que fuimos noticia ese año. Comencemos con una relacionada con el antiguo Plan San Andrés de Escuelas en el Campo. Reseñaba la nota, del 3 de diciembre, que el equipo de baloncesto del IPUEC José Ramón Martínez, al que todos conocían por la 5, había vencido en representación del municipio a un equipo de Velasco. Se adicionaba que el equipo del IPUEC había sostenido varios encuentros y estaba invicto y esperaba participar en los próximos Juegos Provinciales Inter-Institutos Preuniversitarios en el Campo.

La otra noticia, del 6 de diciembre tenía que ver con nuestra economía e informaba que había comenzado en Limpio del Toro, Mir, la II reunión nacional sobre ganado de ceba. En el certamen se discutía sobre normas técnicas para la crianza y alimentación de las reses.

Volvamos al Plan de Escuelas en el Campo San Andrés, donde se anunciaba, el 7 de diciembre, que se efectuaría un control y ayuda nacional a la EPEEF de Holguín. Y, sí, la Escuela Provincial de Educación Física, EPEEF, radicaba en el centro Hugo Camejo. Y ese mismo día otra nota anunciaba nuevamente que que el equipo de baloncesto del IPUEC José Ramón Martínez había vencido a su similar del ITH.

El 12 de diciembre un nota enviada al periódico ¡Ahora! por Alba Camejo daba cuenta que el Comité Ejecutivo de la Administración Municipal se había dado lectura a los diferentes planes de trabajo que confeccionaron las unidades de producción y servicios como saludo al Primer Congreso.

El 13 de diciembre se informaba que había quedado constituido el equipo de Las Calabazas a los Terceros Juegos de los Trabajadores. También ese propio día otra nota comentaba del proceso de captación de atletas con vistas a participar en eliminatorias para ingresar en las diferentes escuelas deportivas.

Finalmente, ese propio día 13 se informaba de la llegada de la Caravana Ferroviaria Primer Congreso al poblado de Mir.