Carmen Calixto Calixto,(izquierda) joven Doctora del consultorio Sabanazo Sur ,feliz y agradecida por el cariño de sus pacientes.

La vocación hacia una profesión es vital y más aún cuando se trata de ejercer la Medicina, que exige ante todo el humanismo y el amor hacia quienes buscan aliviar sus dolencias.

Carmen Calixto Calixto, joven Doctora del consultorio Sabanazo Sur comparte la dicha de ser recompensada en la vida. “Feliz y agradecida por el cariño de todos, ser doctora implica desafíos cotidianos, a veces inimaginables, pero el médico se debe a sus pacientes y saber que se agradece el esfuerzo es la mejor recompensa.”

“La medicina, alivia, ayuda, cura….es parte del encargo social que tengo y para el que me he preparado, pero me ha ofrecido más que eso lecciones de vida: “Me ha dado crecimiento personal y me ha demostrado la verdadera riqueza del ser humano para tender puentes de amor y solidaridad”.

“Soy madre de 2 hijos, implica sacrificio como lo exige todos los días la profesión que estudié para llegar al consultorio en el transporte que aparezca pero llegar con la mejor sonrisa a mis pacientes, el consejo a la recién parida o quizás el necesario proceder ante carencias de recursos”.

Por eso como sagaz especialista conoce en detalle los infantes que tiene a su cuidado, y sin titubeos habla de Hipertensión y Diabettes como las principales problemáticas en la que se enfoca para cambiar estilos de vida con la asesoría de su equipo básico de trabajo. “Son enfermedades no transmisibles que exigen de una labor multisectorial para llegar a transformar poco a poco comportamientos que han sido heredados de generación en generación y que la ciencia urge en modificar”.

Una década de labor atesora esta joven, natural del barrio de Las Mantecas, sitio al que jamás se ha logrado distanciar. “Comencé en mi barrio natal, donde tuve una experiencia muy linda al poder servir a las personas que tanto me han ayudado, luego pasé a ser reserva del municipio donde me vinculé a comunidades como el Centro escolar, Las Brisas, hasta que se necesitó aquí y di mi disposición y aquí estoy para lo que sea guiada siempre con el cariño de mi gente.”