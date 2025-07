Ramón expresa su admiración siempre por Fidel

La intuición como periodista me dijo que muy cerca del barrio de Loma del Muerto, a unos tres y medio kilómetros del poblado de Buenaventura, tenía lugar una noticia.

Me detuve frente a una vivienda, saludé y tuve que hacerlo de nuevo, es que el hombre de la casa, sentado en el portal, estaba enganchado con la radio y además padece de una sordera que no le permite una buena audición, entonces salió en su auxilio Caridad Rodríguez Balanza quien luego de mi presentación me invitó a pasar y conversar, “en familia”, me dijo

“Ahí usted lo ve con su radiecito, pues desde que inicia Radio Juvenil y hasta que termina la emisora está “prendido” escuchando su programación y noticias., es un oyente de siempre.”

Ramón es amante de la radio y confiesa que es fiel oyente de Radio Juvenil

Sepa usted amigo internauta, Ramón no es de estas tierras del occidente holguinero, “Soy de Santiago de Cuba con el tiempo nos mudamos para Holguín porque mi esposa había fallecido, y entonces esta hija mía Caridad, que vive aquí me acogió, y me atiende como debe tratarse a un padre, a una persona mayor, tengo otros hijos que viven en Santiago, en Villa Clara”, me explica.

“En mi tiempo de trabajador tuve la misión de intervenir en la construcción de varias presas tanto en Santiago como en Holguín, Las Tunas, Villa Clara, y uno de mis orgullos es haber laborado en Recursos Hidráulicos, en este oficio de mecánico de Grúas bajo el mando de los Comandantes de la Revolución Juan Almeyda Bosque y Guillermo García, ellos contribuyeron a forjar mi espíritu revolucionario”, me dice mientras me muestra un cuadro con la foto de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro a quien considera un verdadero hermano y al que le fue siempre fiel.

Caridad interviene, “es un padre adorable, siempre nos atendió a pesar de su trabajo constante y fuerte. El siempre fue un obrero destacado, reconocido en varias oportunidades”.

Ramón Rodríguez y su hija Caridad.

Rodríguez Quert participó en las edificaciones de la Villa Olímpica y la plaza de la Revolución de la Ciudad Héroe, “en ambas di todo mi esfuerzo y allí coincidí con José Ramón Fernández, en esa oportunidad el compañero Esteban Lazo me puso en el pecho la medalla Armando Mestre por 25 años ininterrumpidos en el sector . Lazo me pidió que fuera para Moa donde se iniciaba el movimiento de tierra de la presa y luego a la construcción de la Guirabo en Holguín, y en todas estuve siempre en la primera fila para eso somos los revolucionarios”.

Recuerda Ramón que en sus años mozos, allá en san Antonio de Los Baños, quiso ser aviador, “todo iba de lo más bien hasta que tocó la prueba de la altura, me dio un mareo, creo que me subió la presión y me caí, todo esto me afectó el oído y me dije hasta aquí llegó el futuro aviador santiaguero, y finalmente me quedé con este oficio de mecánico de grúas”, me explica con una fluidez y memoria sorprendentes más a su edad avanzada que casi toca los noventa años de existencia.

No sé porqué me dio la idea llegar a la casa de Ramón y Caridad, padre e hija, tal parece que el olfato de detective que desarrollamos los periodistas me aconsejó una parada, allí había noticia, y más que ella una historia de vida de un hombre que me confesó cuando era muy joven, haber estado muy cerca de la Sala del Pleno de la Audiencia de Oriente donde se celebró el juicio de los asaltantes del Moncada en la que Fidel expuso con valentía su alegato de autodefensa conocido para la posteridad como La Historia me Absolverá, “de ahí me forjé la convicción de ser fiel a Fidel y a mi Revolución”.