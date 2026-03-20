La instalación de un sistema para el almacenamiento de energía, Ecoflow, en el policlínico de Buenaventura municipio de Calixto García permite hoy mantener en vitalidad el servicio de ultrasonido. La instalación de un sistema para el almacenamiento de energía, Ecoflow, en el policlínico de Buenaventura municipio de Calixto García permite hoy mantener en vitalidad el servicio de ultrasonido.

El equipamiento donado al sector de la Salud pública forma parte de la estrategia de país para asegurar las prestaciones y es sin dudas una noticia que se agradece. Así lo constató esta reportera en una visita a una de las consultas a la que acuden embarazadas y personal médico.

Al decir de Teresa Guevara Batista, licenciada en Genética médica las bondades son muchas para las gestantes, pues así no se detiene el programa y garantiza el diagnóstico certero por ejemplo en los fetos de malformaciones congénitas, y todo el seguimiento que se realiza como parte del Programa Materno infantil.

La instalación del sistema para el almacenamiento de energía constituye una valiosa tecnología que alivia las tensiones de la contingencia eléctrica a la que hoy se enfrenta el país.