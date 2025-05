Homenaje del grupo danzario "La edad de Oro" a José Martí.

Desde la infancia sus escritos nos hicieron vivir las emociones de inolvidables personajes, poemas y cartas en las que sin dudas se entremezcla lo mejor del ser humano.

"La Edad de Oro" con sus fábulas y anécdotas, es un libro universal que en pleno siglo 19, se abría al mundo como un clásico infantil y que hoy todavía nos da lecciones.¿Cómo no recordarlo?.

Pero más allá de esa ternura y pasión con que legó cada palabra, para los niños, José Martí fue ante todo un escritor capaz de convertir su pluma afilada y refinado verbo en una causa liberadora contra el colonialismo, el antimperialismo y la soberanía nacional, esta última con obras cumbres que aún nos señalan el camino.

Cómo no recordar entonces La vindicación de Cuba, un texto fechado el 21 de marzo de 1889 al señor director del periódico The Evening Post ante una reproducción de una publicación del periódico The Manufacturer de Filadelfia en la que se defendió el derecho de los cubanos a su independencia sin dominio injerencista.

Su carta desmiente las falsas acusaciones atribuidas a los cubanos como vagabundos míseros, y el país de inútiles e incapaces de acción que se hacía ver ante el mundo.

Es esa defensa de la nación que lo llevó a fundar en 1892 el Partido Revolucionario Cubano, prender la llama para liberar a Cuba del dominio extranjero y legar un camino de resistencia, lealtad, compromiso, aún en las difíciles condiciones.

Es por eso que a 130 años de su partida física Martí sigue mostrando el sendero para afrontar las batallas de estos tiempos con la misma dignidad, orgullo y amor con que tantas veces alzó su pluma.Continuar ese legado es el mejor tributo al más universal de los cubanos.