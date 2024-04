Caridad Escalona Ortiz , única Delegada directa del Municipio al 22 Congreso de la CTC,.

Solo horas nos separan del Primero de Mayo Día Internacional de los trabajadores, y en el poblado de Buenaventura, capital de este municipio holguinero de Calixto García, decenas y decenas de mujeres y hombres, se preparan para invadir de júbilo un tramo de la carretera central hasta la plaza principal.

“La Patria nos convoca y a su llamado no hay otra alternativa que acudir, es el compromiso eterno de los bancarios de este territorio que lleva el nombre del General de las tres guerras, por eso allí estaremos entre los primeros”, así se expresaba Yunieski Berbén Brito Directora del Banco Popular de Ahorro.

Yunieski Berbén Brito Directora del Banco Popular de Ahorro desfilará junto a su colectivo

Las contagiosas notas de la Internacional, el himno del proletariado mundial, servirán de fondo a las múltiples consignas que como un abanico melódico, envolverán este pedazo de tierra, como reafirmación de amor a las causas justas.

“Se lo dije hace unos días y se lo repito hoy, vamos a estremecer a este pueblo, los sindicalista de la Unidad Básica de Alimentos, vamos a demostrar por qué somos Vanguardias Nacionales por tercer año consecutivo, que sepan bien claro que vamos a repetir el primer lugar de la emulación en el desfile, ya verán las iniciativas que traemos”, así, desbordada en alegría comentaba Caridad Escalona Ortiz , Secretaria General de ese Sindicato y única Delegada directa del Municipio al 22 Congreso de la CTC, a efectuarse el próximo año.

Caridad Escalona Ortiz , Secretaria General del Sindicato de la Productora de alimentos.

Reiteramos que menos de veinticuatro horas nos separan para escuchar los redobles de la Banda Municipal de Conciertos, la que echará a volar por nuestro cielo disímiles notas musicales, acompañadas de vibrantes palabras de amor ,de aliento y de acompañamiento a los más nobles ideales de la Revolución.

“Llevo más de cuarenta y cinco años de labor, me jubilé y me reincorporé, y aunque vivo a varios kilómetros de aquí de Buenaventura, casi siempre he dicho presente al desfile, espero estar nuevamente acompañando a los trabajadores de la Salud, que a pesar de la difícil situación que atraviesa el país, seguimos luchando”, francas palabras de Renato Aguilera Santiestenban, especialista de prevención de enfermedades en Calixto García.

Renato Aguilera Santiestenban, especialista de prevención de enfermedades en Calixto García.

Otros muchos trabajadores se sumaron al diálogo y más que a la plática al compromiso de asistir bien temprano al punto establecido por los directivos de la CTC en el territorio: “los sindicalistas de la Dirección de la Asamblea Municipal y el Consejo de la Administración seremos de los primeros, y lucharemos por un buen lugar en la emulación del desfile”, de esta manera se manifestaba Soraima Barrero Abreu, especialista territorial de política.

Soraima Barrero Abreu, especialista territorial de política comprometida para desfilar este Primero de mayo.

Así de esta manera, con fervor por la Patria querida, se preparan nuestros coterráneos, esperando como en una pista atlética, el sonido del silbato o de la pistola, para en buena lid buscar una posición de privilegio.