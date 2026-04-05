Imagen de archivoKevin es un incesante lector. Parece que el tiempo se detiene mientras revisa una y otra vez sus libros de Medicina. Amanda es una muchacha que está siempre a la moda ,le gusta divertirse, bailar, salir con sus amigos y de tecnología nadie le hace cuento. Pedrito o simplemente "El Pedri" es un emprendedor que bien sabe de gastronomía, respeto y valores que van más allá de su kiosko.

Son solo algunos ejemplos de esa juventud que hoy vive sueños, busca oportunidades y trabaja para dar de comer a los suyos.

Unos más conservadores, otros más parecidos al tiempo que les tocó pero todos con las mismas ganas de hacer, crecer y darlo todo en la Cuba de hoy. Es esa misma juventud que aunque en épocas distintas ha estado en la vanguardia del momento, que sabe de esfuerzos, sentimientos de la utilidad de la virtud.

Este 4 de abril la juventud cubana celebró su cumpleaños 64 y junto a sus pupilos los integrantes de la organización de pioneros José Martí también disfrutaron jornadas cargadas de emociones y alegrías.