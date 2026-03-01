El papa León XIV recibió hoy en audiencia al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, con quien abordó temas de interés común, en medio de un recrudecimiento de las presiones de Estados Unidos contra la isla.

Tras concluir el encuentro, efectuado en el Palacio Apostólico del Vaticano, el canciller de la nación antillana expresó a través de las redes sociales que “agradezco profundamente a Su Santidad León XIV el honor de haberme recibido en audiencia como enviado especial del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel”.

De acuerdo con reportes divulgados por diversos medios informativos, el ministro cubano sostuvo además un contacto con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, con quien trató acerca de diversos asuntos bilaterales e internacionales.

El pasado 1 de febrero, el Santo Padre manifestó su preocupación ante las actuales tensiones entre Estados Unidos y Cuba, agudizadas tras la firma, cuatro días antes, por el mandatario norteamericano, Donald Trump, de una orden ejecutiva dirigida a tratar de impedir la entrada de combustible al país antillano.

Esa acción de carácter genocida forma parte de la guerra económica que desde hace más de 60 años Estados Unidos mantiene contra la nación caribeña, con un brutal bloqueo dirigido a frenar el desarrollo de ese país y a afectar de manera sensible las condiciones de vida del pueblo, en flagrante violación de los derechos humanos.

El Obispo de Roma se refirió a la gravedad de esa situación, e invitó a todos los líderes a promover un diálogo sincero y eficaz, “para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano”.

En una declaración divulgada el 30 de enero último, el gobierno de Cuba aseveró que está ampliamente documentada la disposición histórica de esa nación a sostener con los Estados Unidos un diálogo serio y responsable.

Dicho diálogo debe basarse “en el Derecho Internacional, en la igualdad soberana, en el respeto mutuo, en el beneficio recíproco, sin injerencia en los asuntos internos y con absoluto respeto a la independencia y a la soberanía de los Estados”, reafirma el documento.

En la audiencia general del pasado 28 de enero, apenas 24 horas antes de la firma por Trump de dicha orden dirigida a tratar de imponer condiciones de vida destructivas a los cubanos, el sumo pontífice demandó que la comunidad de naciones “permanezca siempre vigilante, para que el horror del genocidio nunca más afecte a ningún pueblo”.

En sus palabras a inicios de febrero, pronunciadas tras el primer rezo dominical del Ángelus de este mes, tras manifestar su preocupación por las tensiones entre esos “dos países vecinos” y sus consecuencias para el pueblo de Cuba, León XIV pidió “¡Que la Virgen de la Caridad del Cobre asista y proteja a todos los hijos de esa amada tierra!”.