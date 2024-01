Tras un impresionante recorrido, dejando en el camino a los “Piraticos” de Gibara y a los “Indiecitos” de Banes, los “Vaqueritos del Oeste”, tratarán ahora de alcanzar una medalla en el campeonato provincial de la pequeñas ligas, categoría 11-12 años, algo bien difícil pues enfrentarán el sábado, como visitantes, a los actuales campeones, los representantes del municipio de Holguín.

“La tarea para llegar al podio no será fácil, pero tampoco imposible, los niños nuestros están bien preparados y lo han demostrado con creces, por lo que cualquier cosa puede suceder”, así nos comentaba al término de la última jornada el Licenciado Alcides Velázquez Amador, director de la selección calixteña.

Alcides Velázquez Amador, director de la selección calixteña(Camiseta azul y blanca)Los nuestros comenzaron con derrota en el primer encuentro ante los gibareños, y cuando parecía que serían eliminados, pues perdían por amplio marcador el segundo juego, sin embargo en las dos últimas entradas le dieron un giro total al marcador y empataron el mano a mano, el cual decidieron un día después en el terreno de Velasco.

Varios han sido los peloteritos con actuaciones relevantes, destacando sobremanera el lanzador y formidable bateador San Rafael Ramírez, con par de triunfos, así como el también serpentinero y primera base Raidel Rosal, con tres puntos por juegos salvados y nueve carreras impulsadas, ademas de Elder Yohany Osorio, ganador del partido final ante los banenses.

Formidable bateador San Rafael Ramírez.

En estas edades no es común que los niños sean muy expresivos, no obstante, Yohany no titubeó al expresar: “estoy muy feliz con el equipo y dedico la victoria a mis padres y al director Alcidito”.

Además del intenso trabajo de los técnicos desde hace varias semanas, el apoyo de los padres y otros familiares, ha sido vital en estos resultados, de tal manera lo afirmó el miembro del Minint, Yordanis Rosal, progenitor del fornido Raidel: “Nosotros agradecemos a Ángel Luis Manduley, profesor del niño en Las Casimbas, que desde que lo vio se lo llevó para el campo de pelota de allí y lo ha estado enseñando, sabemos del esfuerzo de traerlo para Buenaventura tantos días, yo trabajo en Holguín, por eso le dije a la madre, mi esposa, ayuda en todo lo que puedas, que esto es lo que le gusta al muchacho y dicen que va a ser muy bueno, ojala sea como Juan Carlos Bruzón o Santiago Torres”.

El serpentinero y primera base Raidel Rosal.

Antes de la apertura del doble compromiso, en el estadio Orlando Proenza Vera, se recordó un aniversario más del inicio de nuestras Series Nacionales de Béisbol, por ello se reconoció a dos glorias del municipio y la provincia, que nos representaron en varias de estas lides, Carlos González Mola, que lanzó la primera bola y Bismark Fernández Camejo, que se encargó de batearla, cada uno se llevó a sus vitrinas una pelota firmada por los peloteritos.

Carlos González Mola lanzó la primera bola y Bismark Fernández Camejo se encargó de batearla

Este sábado los “Vaqueritos”, estarán en el terreno de softbol, del Combinado deportivo Jesús Feliú Leyva, mientras que en la semifinal de la Zona del Este, los representantes de Báguanos, esperarán en su terrenito Ricardo Bent Williams a sus homólogos del municipio de Frank País.