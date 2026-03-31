Mir,primer poblado liberado en el llano(Imagen de archivo)La sureña localidad de Mir es un sitio de gente humilde, sencilla y de profundas raíces patrias que construyen el presente desde un pasado glorioso al que se honra todos los días.

El 31 de marzo de 1958 es una de esas páginas memorables en que tiene lugar el asalto al cuartel de la guardia rural con la premisa de apoyar una huelga general que se organizaba para el mes de abril de ese propio año.

Las fuerzas del Ejército Rebelde al mando de Orlando Lara Batista ocuparon el cuartel, tomaron las armas y cumplieron su misión, sin embargo por esos infortunios de la vida lamentablemente uno de los combatientes Wilfredo Peña Cabrera murió en la acción militar.

El hecho histórico marcó desde entonces a los mireños que cada año evocan la fecha y recuerdan la gloriosa página en la que desde un humilde pueblo holguinero se alzaban en armas en defensa de la causa revolucionaria.

Desde entonces marzo invita al recuento de una historia que a más de seis décadas perdura en los corazones y en el sentir de quienes aman y construyen a Cuba desde el poblado de Mir.

Hoy se conmemora el aniversario 68 de la Toma del cuartel de Mir y la muerte del combatiente Wilfredo Peña Cabrera, en esa localidad calixteña se conmemoró la efeméride.