Alcisley Duvergel Romero,segundo de izquierda a derecha(imagen de archivo)

Cuando hablamos de arbitraje deportivo, no hay dudas de que nos referimos a una difícil tarea, impartir justicia en cualquier actividad vinculada a la acción física requiere de convicción, seguridad, valentía y, sobre todo, justeza.

Alcisley Duvergel Romero, residente en el consejo popular de Buenaventura en este holguinero municipio de Calixto García, es uno de estos hombres que a fuerza de estudio, amor y dedicación practican este ingrato oficio.

Recientemente, en el pleno de jueces y árbitros efectuado en este territorio Abreu González fue seleccionado como el más destacado en el año 2023.

“Para mí constituye más que un reconocimiento, un compromiso. En nuestro municipio existen muchos hombres y mujeres que se dedican a esta importante tarea y el obtener este reconocimiento en medio de tan alta competencia es sin dudas un enorme reto”, nos confesó al término del evento.

“Para convertirse en un buen árbitro es necesario dedicarle mucho tiempo al estudio, porque no se concibe alguien que imparta justicia en un evento y no conozca sobre las reglas del mismo, además, precisa de ser justo, imparcial y sobre todas las cosas tener convicción, porque son innumerables las cuestiones por las que tiene que pasar un árbitro dentro de un juego, ya sea con el público, los atletas o directivos y todas esas virtudes Alcisley las reúne” comentó José Idel Leyva Serrano, metodólogo que atiende la actividad en la Dirección Municipal de Deportes.

Acerca de lo que le falta al arbitraje calixteño para ser mucho más profesional, aseguró Ramón Daniel Peña Jefe de Departamento de Actividades Deportivas: “Mucha autopreparación y superación. Todo lo que se haga en función de lograr un mayor dominio de la actividad va a ser poco por lo tanto hay que continuar ofertando e impartiendo cursos a los árbitros”.

A los que gustan del deporte e impartir justicia en ellos, los exhortó “que no tengan miedo. Es verdad que cuando quedas bien con unos, con otros no, aunque hayas sido justo, pero el deporte y esta profesión son así, al final, lo importante es sentirse bien con uno mismo, de esa manera, no hay remedio, terminas convirtiendo al arbitraje, en otro de tus amores” dijo finalmente Alcisley.