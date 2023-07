Recreación y uso del tiempo libre en la mira de los diputados

Con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los diputados de las comisiones de Salud y Deporte y de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer debatieron en la mañana de este miércoles los resultados de las acciones de comprobación a las actividades recreativas concebidas por el Proyecto de Recreación y uso del tiempo libre para período del verano en los municipios.

Los parlamentarios felicitaron a la delegación cubana encabezada por el mandatario cubano que participó en la III Cumbre de la Celac-Unión Europea, donde Cuba colocó nuevamente su nombre en alto.

Al presentar el informe de la fiscalización realizada por los diputados, Danhiz Díaz Pereira diputado por el municipio de Marianao y vicepresidente de la comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer, recordó que “el Proyecto de Recreación y Uso del Tiempo Libre, coordinado por el INDER define la recreación como un fenómeno socio-cultural que integra acciones, las cuales contribuyen al sano aprovechamiento del tiempo libre, con carácter inclusivo, mediante la realización de actividades físicas, deportivas y culturales, con plena voluntad y libertad de elección, que proporciona placer, divertimento, bienestar, satisfacción inmediata y contribuye al desarrollo humano con el fortalecimiento de capacidades físicas, intelectuales y volitivas del individuo, lo cual constituye un bien social”.

Dijo que los diputados miembros de ambas comisiones efectuaron acciones de comprobación en instituciones, intercambios en comunidades y otros objetivos en 24 municipios de seis provincias del país. La población contactada ascendió 2 334 personas, sostuvo.

Agregó que durante las acciones desarrolladas se intercambió con jóvenes estudiantes de la FEEM y la FEU, profesores y trabajadores de Asambleas Municipales del Poder Popular, se entrevistaron a Vice intendentes, Directores Municipales de Cultura, Deporte, Educación y otros.

Dijo que los diputados realizaron visitas a instituciones culturales que realizan su programación de verano (Biblioteca municipal, museo, librería), centros recreativos de varios municipios en las provincias: Holguín, Camagüey, Ciego de Ávila, Las Tunas, Artemisa, La Habana; se realizaron intercambios con representantes de la cultura de los municipios y varias comisiones municipales y provinciales de recreación.

“Es imprescindible seguir discutiendo los precios en los centros recreativos diseñados desde el gobierno, a partir de las oportunidades de precios concertados y diferenciados, según los lugares y los grupos de clientes que reciben estos servicios”, apuntó Díaz Pereira.

Precisó que se debe trabajar en los métodos de publicitar la programación diseñada desde lo municipios, inclusive tener en cuenta a los factores de las comunidad, mediante la utilización de los medios de difusión masiva y las redes sociales presentes en cada lugar.

Una deuda pendiente es el diseño de actividades que llamen la atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y la promoción de servicios recreativos para los diferentes gustos. “Esta es la clave principal”.

El diputado señaló que la comprobación arrojó que aun cuando se percibe el esfuerzo por llevar las opciones recreativas a todos los lugares, se debe tener en cuenta que no queden zonas desprotegidas y alejadas de las cabeceras.

Recomendó potenciar que las actividades recreativas nazcan a partir de los intereses y necesidades de los diferentes grupos etarios, evitando los diseños elaborados desde las superestructuras, que luego no cuentan con la aceptación de la población.

“Los proyectos de recreación de los municipios son muy ricos y variados, pero no cuentan con la promoción y publicación de dichas actividades en las diferentes plataformas para de este modo llegar a la mayor cantidad de personas. Además, muchas veces las publicaciones no son atractivas ni de calidad”, dijo.

El informe apuntó que es necesario aprovechar más las potencialidades de los territorios en cuanto al uso de los espacios naturales, y alertó que se necesita una estrategia más efectiva en el ámbito de la ruralidad. “No se aprecia una mirada integradora a las posibilidades de recreación para los adultos mayores. Las ofertas a este grupo etario deben concebirse con una proyección facilitadora”, apuntó.

Díaz Pereira refirió que la población demanda revisar con detenimiento los altos precios de los pocos centros de recreación de algunos territorios. En la mayoría de los casos el servicio es privado y con precios inalcanzables para muchas familias, señaló.

Los resultados de las acciones realizadas por los diputados demuestran que el sistema de trabajo implementado para la atención al Proyecto de Recreación y Uso del Tiempo Libre aporta una mayor integración entre los organismos y organizaciones que intervienen en su ejecución.

“No obstante, es evidente que existen reservas que pueden ser utilizadas para incrementar los servicios recreativos así como, la aplicación de medidas que permitan facilitar el acceso de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes así como otros segmentos de la población, a las diferentes actividades que se ofrecen, en particular en las instalaciones de las nuevas formas de gestión no estatal”, concluyó.

La diputada Arelys Santana Bello, presidenta de la comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer subrayó que este es un tema importante para las familias cubanas que requiere una mirada esencial a niñas niños adolescentes y jóvenes, y que no puede suscribirse solo al verano porque la recreación y las opciones de esparcimiento y uso del tiempo libre sobrepasa dimensiones del verano.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, incentivó a los parlamentarios a colocar en el debate las potencialidades económicas a nivel local, asociadas a la estrategia de desarrollo territorial, un elemento que calificó de esencial al abordar este asunto.

Para el diputado por el municipio de Santa Clara Asiel Aguada Barceló, sin desconocer las complejidades económicas por las que atraviesa el país, es vital explotar las oportunidades de los territorios, con énfasis en las comunidades de difícil acceso, alejadas y a las cuáles es más difícil llevar opciones externas al territorio.

“Se trata de pensar la recreación en donde vive la gente y no esperar siempre a los grandes planes que otro diseñe para ti”, señaló.

“Pienso más allá de mi comunidad”, sostuvo Ania Yelina Fernández Lara diputada por Bayamo, en Granma.

Pienso en el Plan Turquino, donde crecí y me formé. “Sé lo difícil que es la vida para los niños ahí. Hablábamos ayer de fecundidad adolescente, y es un tema completamente relacionado con cuáles opciones tienen esas niñas y adolescentes en nuestras comunidades”, destacó la diputada, quien llamó al trabajo conjunto de todas las instituciones sociales.

“Este no es un tema del INDER, es un asunto de educación, salud, cultura… Hoy se incrementan los centros nocturnos, donde aumenta el consumo de alcohol, pero ¿cuáles son las opciones para niños y adolescentes? Hay un gran deterioro de parques infantiles y no podemos pensar solo en la recreación solo para adultos y jóvenes, porque tenemos que pensar en los niños, apostar por ellos, ser conscientes de qué cultura queremos transmitirles, cómo los queremos formar, porque son el futuro del país”, dijo.

Con ese criterio coincidió la diputada Yudima Fernández Olivera, de Güines, en Mayabeque, quien reflexionó sobre elementos que como sociedad se han perdido: los planes de la calle en los barrios, los juegos comunitarios y encuentros deportivos.

“Hoy vemos a nuestros niños y jóvenes constantemente metidos en el teléfono, desarrollando incluso adicciones a la tecnología y es responsabilidad nuestra, de las familias, las instituciones, fomentar opciones que permitan sacarlos de ese ámbito y proporcionarles una recreación sana”, dijo.

Luis Ángel Tamayo Imbert, diputado por Caimanera, Guantánamo, consideró que es posible garantizar una recreación de calidad aun con los pocos recursos existentes, al tiempo que manifestó como una preocupación los precios exorbitantes de muchas ofertas, impagables para una madre o padre trabajador promedio en el país.

A aprovechar las universidades para concebir opciones recreativas desde el conocimiento, llamó Aníbal Ramos, diputado por el municipio Media Luna, en Granma. “No siempre tienen que ir los jóvenes hacia la universidad, la universidad puede llegar a las comunidades, salir de su espacio y diseñar propuestas que se acerquen a la comunidad”, dijo.

Alberto Moronta, diputado por Ciego de Ávila apuntó que es momento de enfocarse en las soluciones. Desde su condición de médico, expresó que acercar la recreación a los pacientes hospitalizados de larga estadía, como niños con enfermedades oncológicas o fibrosis quística. Llevarles actividades culturales, payasos, humoristas, es importantísimo en su recuperación, al igual que para motivar a los trabajadores de la salud.

Díaz-Canel: Tenemos que sacudirnos de la inercia pospandemia

Al intervenir en el debate, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo que este es un tema de suma importancia para la población que supone numerosos retos y desafíos hoy.

En opinión del mandatario la pandemia de covid-19 detuvo, con el aislamiento físico que impuso, la realización de numerosos proyectos que tributaban a la recreación y el uso del tiempo libre.

“La pandemia nos paralizó y nos ha dejado un eslabón de inercia en el ámbito recreativo. Lo que hacíamos bien se quedo detenido y ahora es como si estuviésemos despertando, pero hay que terminar de hacerlo ya. Con todas las limitaciones que nos impone el bloqueo, metidos en una lista espuria de países que supuestamente apoyan el terrorismo y con disímiles afectaciones económicas, fuimos capaces de crear vacunas propias y junto a nuestros científicos y profesionales de la salud salvar el país. ¿Cómo no vamos a lograr diseñar ofertas de recreación y esparcimiento?

“Hay que despojarse de esa inercia, ya no tenemos pandemia, y pensar cómo regresamos a las buenas prácticas que teníamos y cómo incorporar ideas nuevas. Es el primer reto que tenemos, sacudirnos de esa estigmatización de la pandemia”, señaló.

Un desafío mayor lo colocó Díaz-Canel en lo espiritual, en medio del complejo escenario socioeconómico que vive el país. “Nosotros no podemos esperar a resolver los problemas económicos para trabajar con la espiritualidad de las personas. Si dejamos que los problemas económicos nos aplasten, no podemos crecer en la espiritualidad”, dijo el mandatario que llamó a ponerle pensamiento creativo e innovación a este tema.

“Tenemos que ser conscientes de que desde el punto de vista ideológico.

Nos aplican una plataforma de colonización cultural intensa con una clara intención de la restauración capitalista y neoliberal en Cuba. Nos llega por muchas vías, y no solo sucede en Cuba, es parte del concepto de dominio hegemónico, porque al imperio le interesa destruir las esencias culturales, las tradiciones y costumbres de todos los pueblos. Por eso nos preocupa lo que llega a través del “paquete” y la solución no es eliminarlo o prohibirlo, sino colocar nuestros contenidos en esa misma plataforma, para que todo lo que se consuma pueda valorarse con una visión crítica”.

“Creo que no se puede tratar de resolver con la recreación las insuficiencias y las carencias que provocan en nuestra población otro grupo de procesos”, precisó Díaz-Canel.

“Con la recreación no vamos a resolver que los muchachos conozcan mejor la historia en la escuela, es algo que tiene que lograrse en los procesos educativos, y la recreación puede servir para consolidar esos conceptos”, apuntó.

Para el mandatario, una recreación tiene que ver mucho con cómo funcionan los otros procesos de la sociedad. No puede existir una buena apreciación del arte o de la de la cultura si no hemos trabajado antes la apreciación, y ese sentido crítico tiene que estar, porque podemos proponer una opción de las más elevadas y sencillamente la gente no la acepta porque no están preparados para recibir eso.

Es esencial tributar al buen gusto, a la educación, al pensamiento crítico y a las aspiraciones enaltecedores, colocarlas en el centro de todas las estrategias que diseñemos, para que de verdad podamos llegar a esa recreación sana a la que aspiramos, subrayó.

“El hábito de lectura se crea en la familia, en la escuela, y en todo caso, es una acción que contribuye a una recreación sana, enaltecedora y emancipadora”, dijo.

“La recreación personal podemos gestionarla nosotros mismos, sin necesidad de que una institución del Estado nos la orienta. Aquella que podemos concebir en el seno de las familias no es inducida ni organizada por ninguna entidad”, añadió.

De acuerdo con el presidente, la creatividad, como parte de la integralidad, tiene que abrirse paso ante las quejas y las dificultades. “En muchos lugares existen, pese a todos los obstáculos, diversas ofertas y eso demuestra que la actitud de los decisores de los procesos incide. La manera en la que buscamos las soluciones determinará el resultado positivo que obtengamos”.

Destacó la existencia de la red de instituciones que encontramos en todos los territorios, tales como las escuelas, los Joven Club, las áreas deportivas, los centros culturales, las salas de video, las bibliotecas comunitarias, donde pueden desplegarse menús recreativos. “La cuestión es cómo aprovechamos esos espacios y las personas que tenemos en todos los territorios con buenas ideas, se trata de ver con lo que tenemos qué opciones podemos ofrecer”.

Díaz-Canel señaló que es esencial una mirada integral a la recreación, y deben valorarse las necesidades de niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, significó.

“Lo primero que hay que que lograr es hacer un estudio que nos diga cuáles son las motivaciones, las aspiraciones, los gustos de la población y eso hay que hacerlo con participación y manejar los recursos de los cuales disponemos para concebir nuestras propias opciones”, señaló.