Díaz- Canel: “La revolución seguirá siendo la alternativa”

El Palacio de la Revolución, en La Habana, es pura belleza cubana: arquitectura imponente, iluminada por el arte de sendos muralistas: Portocarrero al final y en la entrada, Gallardo, donde deslumbra El Sol de América, cuando la luz penetra por sus coloridos vitrales hasta las piedras y los helechos traídos por Celia de la Sierra Maestra, para que los mármoles no nos dejen olvidar las esencias.

En ese ambiente, de los grandes actos y ceremonias, donde se condecora a los héroes de la Patria y el Trabajo, donde se recibe a presidentes y luchadores del mundo entero y se reúnen líderes y liderezas del ALBA, CELAC, los No Alineados, donde se siente caminar a Fidel todavía, cuando se verifican constantes diálogos con el pueblo; Gassan Ben Jeddou, presidente de la cadena panárabe Al Mayadeen, entrevistó a Miguel Díaz Canel Bermúdez, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

Durante más de tres horas el Presidente cubano respondió infinidad de preguntas del prestigioso periodista y politólogo libanés, en temas de política nacional e internacional sobre los que hasta hoy sólo le habíamos escuchado pronunciamientos en discursos e intervenciones durante eventos muy puntuales.

La cadena trasmitió todo el diálogo en tres entregas de una hora cada una. La Mesa Redonda hará lo mismo entre este miércoles 12 y el viernes 14 de abril.

Desde el primer programa, la conversación nos revela a un estadista consciente del tremendo desafío de dar continuidad a la asediada Revolución de Fidel Castro en un mundo plagado de incertidumbres que, sin embargo, él parece mirar desde la esperanzadora experiencia de Cuba.

Cuando las preguntas apuntan a la gravedad del momento y la crisis de las alternativas, Díaz Canel no muestra un ápice de angustia o temor. Responde con el látigo que heredó de los líderes históricos para fustigar a la sociedad de mercado y con idéntico optimismo:

“La desigualdad que se va creando en las sociedades capitalistas, donde un 1% se aprovecha y capta el 90% de toda la riqueza que se crea (…) conduce a la rebeldía y conduce sobre todo a la rebeldía (…) de las nuevas generaciones. Por lo tanto, creo que la Revolución va a seguir siendo una alternativa, independientemente de cómo se realice. La Revolución va a seguir siendo una aspiración de los jóvenes (…)

A pesar de esa certeza, no es la suya una mirada complaciente que soslaye tropiezos y errores del socialismo, sólo que no se regodea en ellos. Los asume con el realismo de quien cree en la ciencia como el mejor camino a las verdades:

“Siempre habrá que tener en cuenta los referentes históricos, analizar críticamente qué ha pasado en los procesos revolucionarios, no ver las revoluciones desde una posición idealista, sino ver las revoluciones con todas sus contradicciones –reflexiona- con los momentos que se han vivido, con los momentos que se han tenido que superar, incluso ver aquellas revoluciones que no pudieron perdurar y no pudieron sobrepasar sus ideas por los errores cometidos”.

Y apunta con evidente convicción: “Yo creo que hoy en el mundo, y lo he apreciado porque he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente joven de diferentes partes del mundo que nos visitan, que participan en eventos en Cuba, que hay un profundo sentimiento revolucionario, (…).

“Hay toda una esperanza en esas generaciones para construir un mundo mejor, y yo creo que ese mundo mejor que es posible como decía Fidel, sólo se puede lograr cuando no haya capitalismo, cuando no haya explotación del hombre por el hombre, cuando las alternativas que demos a toda la población sean alternativas emancipadoras, de inclusión.

“Cuando lo que se globalice no sea el egoísmo, no sea la guerra, no sea la agresión, no sean las medidas coercitivas o agresivas contra países, no sean los bloqueos, sino que se globalicen la amistad, la paz, los puentes entre todos y además que preservemos el medio ambiente como una condición indispensable para preservar la raza humana”, ha dicho el mandatario cubano.

Pero seguramente lo más interesante para las audiencias cubanas y no cubanas, será el análisis del Presidente sobre los acontecimientos del 11 de julio de 2021, cuando tantos medios trasmitieron al mundo la idea de una Revolución moribunda. ¿Qué y quiénes provocaron las manifestaciones? ¿Cuánto de reacción popular y cuánto de acción inducida hubo? ¿De dónde sacó fuerzas el país para remontar la “tormenta perfecta” que buscaba el estallido?

En esa primera parte de la entrevista están las respuestas del Presidente de la Continuidad de la Revolución cubana y créanme que no son sencillas, aunque su palabra de hombre salido de las entrañas del pueblo, sí lo sean.