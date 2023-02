Envejecer con más salud es posible y Cuba hace para ello

La dinámica demográfica, y como parte de ella el envejecimiento poblacional, son asuntos del presente y del futuro, enfatizó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el intercambio de esta semana con expertos y científicos para temas de salud.

En el encuentro se presentaron acciones de ciencia e innovación para garantizar un envejecimiento saludable y sobre tecnologías médicas a poner a disposición de las instituciones de salud, con el fin de incrementar la calidad en la atención al envejecimiento.

El presidente indicó dar mayor sistematicidad al programa sobre la dinámica demográfica, una realidad –dijo– que es transversal a todos los procesos sociales y, a la vez, uno de los asuntos más retadores y relevantes que enfrentamos hoy.

El encuentro, que fue moderado por el ministro de Salud Pública, Dr. José Angel Portal Miranda, también fue liderado por los vice primeros ministros Inés María Chapman Waugh y Jorge Luis Perdomo Di-Lella.

El ingeniero Arlem Lesmes Fernández Sigler, director general de la empresa Combiomed Tecnología Médica Digital, de BioCubaFarma, presentó el kit de evaluación de geriatría y gerontología que la institución pondrá a disposición del sistema nacional de salud (SNS) para atender a las personas mayores.

Para el paquete tecnológico se tomaron como referencia los 150 kit dispuestos en el Plan Turquino-Manatí para el servicio a esas comunidades distantes. El que presenta ahora Combiomed responde a la matriz de demanda para dar servicio a la población envejecida en el primer nivel de atención.

El kit estará destinado en su primera etapa a:

–30 centros médicos psicopedagógicos (instituciones sociales del SNS encargadas de la atención integral a personas con discapacidad intelectual severa y profunda).

–158 hogares de ancianos (institución social del SNS de convivencia a largo plazo para adultos mayores que por causas médicas y/o sociales no pueden mantener una vida autónoma y no pueden ser atendidos en su situación de dependencia por otras formas de atención no institucional).

También es propósito llegar, en su momento, a:

–Los 450 equipos multidisciplinarios de atención gerontológica que existen en los policlínicos del país para la atención a adultos mayores con afecciones de salud y/o determinantes sociales (ancianos frágiles) bajo atención especializada multidisciplinaria y ambulatoria.

–Y a 11 548 consultorios médicos de la familia, los que dan cobertura al 100% de la población con acciones de prevención para un envejecimiento saludable en el curso de la vida.

El Kit Combiomed de evaluación de geriatría y gerontología dispone de un estetoscopio, un esfigmomanómetro automático (Hipermax BF), un glucómetro SumaSensor (para el monitoreo de glocusa en sangre); un sistema para el manejo clínico integral de los déficits cognitivos en las personas mayores (NeuroGer), un oxímetro de pulso (Oxy FT), un equipo para la prevención y tratamiento de úlceras (Stimul W), un termómetro clínico digital, un martillo destinado a medir los reflejos neurológicos y una linterna de uso médico.

El equipamiento, que se enfoca en las diez primeras causas de muerte en nuestro país, tendrá garantizada su sostenibilidad tecnológica. Como técnica médica se insertará, además, en la actualización de la política de atención a las personas mayores, y como parte de la transformación digital se prevé la transmisión de datos y la incorporación de estos al libro médico digital de cada persona.

El Dr. Mitchell Valdés-Sosa, director general del Centro de Neurociencias de Cuba (Cneuro), recordó que esta innovación de Combiomed es el resultado de una reunión del primer secretario del Comité Central del Partido con miembros de la Academia de Ciencias de Cuba, un año atrás, cuando se abordó la situación de la dinámica demográfica e indicó dar una respuesta tecnológica a la atención a las personas mayores.

El Dr. C. Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, abordó el proceso de envejecimiento poblacional desde diversas aristas de las ciencias sociales e invitó a seguir invirtiendo en la calidad de vida de la población que aún no está envejecida, como vía para reafirmar el propósito de envejecer de forma saludable.

La Dra. Liliam Rodríguez Rivera, directora del Centro de Investigación sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud (Cited), tuvo a su cargo la presentación inicial del tema con la ponencia “La ciencia y la innovación en función del envejecimiento saludable en Cuba”.

Señaló que, si bien en 2021 la población envejecida era del 21.6%, en 2022 ya es de 21.9, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), y se estima que para 2050 ese segmento sea el 33.2% de la población total.

La Dra. Rodríguez Rivera subrayó que la ONU designó el periodo 2020-2030 como la Década del Envejecimiento Saludable, para lo cual se establecieron cuatro áreas de acción, en todas las cuales se trabaja en Cuba, que buscan cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento.

Otra área es asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores, para lo cual se promueven ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, un programa al que se han incorporado los municipios Plaza de la Revolución (el más envejecido del país, donde el 29.3% de la población está compuesta por personas mayores), Alamar y Habana Vieja.

En la reunión de esta semana del presidente de la República con expertos y científicos para temas de salud, también se presentó la actualización de los modelos de pronósticos de la covid-19, a cargo del Dr. C. Raúl Guinovart Díaz, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana.

En sus conclusiones, el investigador subrayó que:

–Durante la semana del 13 al 17 de febrero se produjo una disminución del número de casos en comparación con la semana anterior. La incidencia acumulada en el país está en menos de 1.5 casos por 100 000 habitantes en los últimos 15 días, con una tendencia a descender. Sancti Spíritus y Holguín son las provincias donde se mantuvo el número de casos por encima de dos.

–Todas las provincias mantendrán la tendencia al control de casos confirmados en las siguientes semanas, aunque continuará el incremento ligero del número de confirmados.

–Se comprueba que las vacunas y la estrategia de vacunación seguidas han tenido resultados muy notables. Permiten mantener a Cuba en una situación de normalidad, sin fallecidos por la enfermedad.

–Se mantiene la alerta, ya que puede ocurrir un incremento de casos por la llegada de visitantes y la posible entrada de nuevas variantes.