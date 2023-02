La COVID-19 no se ha ido, prohibido confiarnos .

Si bien los números de contagios del SARS-CoV-2 en la provincia han disminuido, de manera palpable, en 2023, con respecto al año precedente, no quiere decir que puedan obviarse las medidas de higiene, de prevención y, más aún, las acciones de control y vigilancia en frontera.

De acuerdo con una información publicada en el sitio oficial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a finales de enero último el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI -2005), sobre la pandemia de enfermedad por el coronavirus de 2019, en su reunión XIV recomendó que siguiera considerándose a la COVID-19 como “una emergencia de Salud Pública de importancia internacional”.

Sugerencia aprobada por el Director General de la OMS, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien, además, está de acuerdo con el asesoramiento ofrecido por ese Comité, que a su vez formuló un grupo de Recomendaciones Temporales a los Estados Miembros del organismo sanitario, entre las que citamos tres, por su importancia, alcance y las cuales es preciso seguir bien de cerca: centrarse en la vacunación y los refuerzos; trabajar en las comunidades, prepararse para futuros brotes y ajustar las medidas de viaje al riesgo.



Sobre esas acciones, un aparte requiere, por ejemplo, el programa de vacunación antiCOVID-19, pues a pesar de que avanza en la provincia y la muestra es que, según parte del 19 de febrero, se alcanza el 100 por ciento con esquema completo en la población real vacunable, al recibir el inmunógeno 899 mil 707 personas, hay municipios con atrasos, como “Frank País” y Cueto que no llegan al 95% (92,6 y 93,4, respectivamente), lo cual indica que en ellos se requiere desplegar una labor más intencionada en esta tarea.

En tanto que, en la de refuerzo, la primera dosis la han recibido 812 mil 876 para el ciento por ciento del universo a proteger; aunque Báguanos y “Frank País” están rezagados, con el 87,9 y 91,5 por ciento, en ese orden y, de la segunda, la provincia sobrepasa, el 66,6 %, con incidencia por debajo de la media del territorio “Urbano Noris”, Holguín, Moa, “Rafael Freyre”, Antilla, “Calixto García” y Báguanos, cuyos resultados hasta ahora exigen de instrumentar estrategias para llevar a feliz término la importante actividad sanitaria, a partir de conocerse los beneficios de mantener la secuencia en la vacunación.

De igual manera hay que defender el trabajo de educación y prevención sobre la pandemia a nivel de comunidades, para evitar rebrotes y llevar con exactitud la vigilancia epidemiológica y pesquisa en fronteras marítimas y aéreas, hecho que ofrecerá garantía en la detección oportuna de cualquier paciente.

Desde inicio de enero hasta el 19 de febrero en la provincia se habían notificado 95 activos, de ellos 79 autóctonos y 16 importados; sin eventos y solo cinco focos activos en Holguín, “Rafael Freyre”, Cueto y Moa, pero lo más preocupante son los dos casos sin fuente de infección precisada en los últimos 15 días, de las áreas de salud Mario Gutiérrez y Álex Urquiola, del municipio cabecera, por su implicación.

Todas estas cifras claro que están muy por debajo de las reportadas en igual período de 2022, pero esto no quiere decir que deba bajarse la guardia, todo lo contrario, es preciso seguir con los protocolos de actuación previstos para estos momentos, cuando el nasobuco resulta indispensable utilizarlo en el transporte público, centros educacionales y hospitalarios, así como donde exista aglomeraciones de público y otros que ameriten este medio de protección.

Deberá seguirse observando otras medidas que no pasan de moda, entre ellas evitar salir si se está enfermo, acudir al médico ante signos y síntomas de la enfermedad y, sobre todo, vacunarse, según la dosis que le corresponda, siempre recordando cuántos beneficios han traído a los cubanos Abdala, Soberana y Soberana Plus cuando afrontábamos días luctuosos por la COVID-19. Estamos muchísimo mejor indudablemente, pero esto no debe llevarnos a confiarnos.