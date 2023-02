Ministro de Energía y Minas: Vamos a seguir incorporando potencia para el verano

Al iniciar su comparecencia en la Mesa Redonda, espacio audiovisual de Ideas Multimedios, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, hizo un breve repaso sobre las causas de la actual situación del Sistema Electroenergético.

En ese sentido, subrayó que hasta el año 2018 y 2019 el sistema operó en condiciones normales con una capacidad de generación suficiente (con una reserva superior a los 500 MW) gracias a las acciones de mantenimiento e inversiones de años anteriores.

“Incluso podíamos tener máquinas en avería y nadie se enteraba”.

En los años posteriores marcados por la Covid-19, dijo el ministro, se produjo una caída en los ingresos del país lo que dificultó la adquisición de las piezas de repuesto y la ejecución de los mantenimientos.

“También en este propio período se incrementan los precios para adquirir muchos componentes necesarios para el sistema, elevándose hasta 5 veces el costo de los fletes para las importaciones”.

Según datos ofrecidos cada año se necesitan unos 250 millones de dólares anuales para el sostenimiento del sistema eléctrico en condiciones normales sin contar los gastos para la compra de combustible.

“En este propio período se produce un recrudecimiento del bloqueo que afecta de manera directa a nuestra industria porque ataca sectores como la inversión extranjera, la transportación de mercancías y de combustibles. Por ejemplo, en el año 2019 el país erogaba entre 150 y 170 millones de dólares para comprar combustibles; en el año 2021 el gasto ascendió a 1 471 millones de dólares y en el año 2022 se gastaron 1 700 millones de dólares, en momentos donde no había turismo, ni otras fuentes de ingreso”.

A todo este panorama se suma, explicó Vicente de la O Levy, los 4 acontecimientos que impactaron al SEN en 2022.

El 7 de marzo tuvimos un incendio que afectó la unidad 7 de Mariel, la cual daña también la unidad 6, una máquina totalmente nueva. (perdimos 170 MW).

El 8 de julio se produce el incendio en la unidad 2 de Felton, la cual venía de un mantenimiento de 120 día para la etapa estival. (perdimos 250 MW). De esta forma se disipa la reserva que se estaba construyendo para los meses de verano.

Más adelante, el 5 de agosto, se produce el incendio de la base de super tanqueros, que afectó toda la logística de los combustibles. Esto también dañó el suministro de agua y afectó las líneas eléctricas de la Guiteras. (se afectan 220 MW).

Posteriormente ocurre el paso del huracán Ian que azotó todo el occidente del país, afectando más de un millón 300 mil clientes. Para su recuperación intervinieron más de 5 mil trabajadores. Hubo que restituir además más de 400 km de líneas y más de mil trasformadores que estaban en la reserva. Igualmente demandó 1 743 postes eléctricos que se perdieron con el huracán.

“Todos estos factores llevaron al sistema a una situación, podríamos decir, nunca antes vista. Recordemos que la disponibilidad del SEN es de 6 600 MW con una demanda de 3 100 MW promedio; sin embargo, llegamos a contar con solo el 37% de disponibilidad. Con esa situación, las horas de apagón fueron extremadamente largas, llegando en el mes de octubre como promedio a las 10 horas con 23 minutos”.

“Posteriormente se hace un esfuerzo financiero con las posibilidades que tenía el país. La prioridad fue eliminar los trabajos contra averías y concentrarnos en dar mantenimientos”.

Para finales del mes de octubre las horas promedio de afectación fueron menos de siete horas.

En noviembre tuvimos 23 días en los que no se afectó la madrugada, un horario muy sensible pues es de descanso para la población.

Posteriormente la estrategia fue eliminar los apagones en el horario de la mañana, luego el pico del mediodía.

Para diciembre el propósito era tratar de no dar apagones algunos días durante las 24 horas y así sucedió casi en la última quincena del mes.

En esto influyo, valoró el ministro, la entrada de generación móvil o “patanas”, con una incorporación importante de potencia. “También se fue recuperando los emplazamientos que habíamos construido en Mariel y Moa”.

¿Por qué apostar por la generación móvil?

Ante las inquietudes que suscita en la población este tipo de tecnología, el ministro detalló que las llamadas patanas son como grandes inversiones realizadas en una enorme termoeléctrica. “Hoy tenemos 633 MW instalados en esta tecnología. Esta se paga de manera mensual durante 17 años”.

Explicó, por ejemplo, que las unidades que más rápido se han construido en Cuba fueron las Hitachi que están en Cienfuegos y cada bloque demoró 4 años y son solo de 158 MW. “Realmente una patana llega y se conecta. Hay 8 emplazamientos de este tipo en Cuba, siete ya están generando y la última se prepara para sincronizarla con el sistema”.

“Somos del criterio que en el medio de la crisis que estamos viviendo, fue el mejor negocio que se hizo”.

Sobre el porqué de su ubicación en la zona occidental, argumentó que el mayor consumo de energía está en dicha zona, “pues acá hay mayor población e industrias. Si la colocas más lejos, existe mucha más pérdida de energía al trasladarla”.

No obstante, informó que está previsto en el plan estratégico de este año que se incorpore más generación móvil lo que posibilitará un traslado de potencias a otras zonas del país teniendo las grandes zonas de consumo y de demanda. “Está previsto colocar alguna potencia en la zona oriental en un lugar donde haya base de combustible, suministros y se pueda atracar la patana y esté listo la subestación. Estos estudios ya están realizados y esto debe ocurrir en corto tiempo”, añadió.

Hasta el mes de mayo se mantendrán afectaciones como promedio de tres horas

Desde el inicio de 2023, las acciones desarrolladas están encaminadas a continuar dando mantenimiento y no trabajar contra averías, afirmó el ministro de Energía y Minas.

“Tratar de disminuir las horas de afectaciones por averías e ir ganando en horas de mantenimiento todo con vista al verano. Desde enero hasta mayo tenemos una carga fuerte de mantenimiento que está concentrado en Felton. Sobre el día 25 o 26 de este mes debe estar nuevamente en línea” indicó.

Explicó que se está haciendo un trabajo de excelente calidad por lo que esta unidad se incorporará con 250 MegaWatt. “Entrando Felton al sistema saldría la unidad 4 de Carlos Céspedes para mantenimiento pues le toca. Esto llevaría implícito una recuperación de potencia. La situación del sistema eléctrico atrasó todos los mantenimiento por lo que debemos ir recuperando ese tiempo”.

Además informó que se reincorporará la unidad Mariel 6. “Esta unidad que se perdió con el incendio de la unidad 7. En marzo debemos estar haciendo las primeras sincronizaciones de la unidad 6 y al principio de mayo tener en línea permanente los 100 MegaWatt que generará”.

Antes de mayo – indicó – debemos tener 300 MegaWatt como total de los emplazamientos de Mariel y Moa. En estos momentos aportan 210 MegaWatt, entonces se elevaría su aporta hasta los 300 MegaWatt.

Vicente de la O Levy dijo que se incorporarán 100 MegaWatt en motores de fiul. En el mes de febrero se cerrará con 80 MegaWatt sincronizados los otros 20 MegaWatt se incorporarán en marzo. “También se incorporarán otros 80 MegaWatt de motores a los cuales se les están haciendo reparaciones en el exterior”.

“Estas acciones implican que se mantendrán hasta el mes de mayo unos niveles de afectaciones como promedio de tres horas. Esto significa la rotación de los bloques cada cuatro días, siempre que no ocurra una afectación en grandes unidades de generación”, afirmó el ministro.

Al referirse al tema de las afectaciones en grandes unidades se habla de la CTE Antonio Guiteras. Sobre esta termoeléctrica De la O Levy explicó que se encuentra en unas condiciones técnicas extremadamente críticas.

“Lleva muchos años trabajando sin mantenimiento por falta de recursos. La recuperación de Guiteras nunca pasa por menos de seis meses y menos de 40 millones de meses que se deben tener con tiempo de antelación para la compra de las piezas y la asistencia técnica”.

Agregó que se tiene prevista el mantenimiento en el segundo semestre de este año. “Hoy mismo se informaba que Guiteras había salido del SEN, eso va a seguir ocurriendo y entonces existirán más de tres horas de afectaciones. Aunque ha habido días sin Felton y sin Guiteras y con menos de tres horas de apagón. Hoy mismo puede ocurrir esto”.

El problema presentando hoy en esta CTE, dijo, no es un tema de las calderas sino eléctrico y de automática. “La devolución debe ser en la noche, lamentablemente no pudo ser en el horario pico”.

Sobre la caída del sistema en la zona oriental del país, en días pasados, el ministro explicó que ocurrió un incendio debajo de las líneas de transmisión de 220 000 Volt que van desde Sancti Spíritus hasta Ciego de Ávila.

“Cuando esto ocurre debajo de una línea se ioniza el aire, pierde densidad y salta el arco eléctrico. Las protecciones del sistema eléctrico actuaron bien, porque cerraron y protegieron el sistema, pero al mantenerse el calor se dispara el sistema”.

“Si el sistema estuviera robusto, aun al dispararse una línea de 220 000 volt, la afectación no hubiera sido tan grande o no hubiera existido. No teníamos el sistema con reservas. En ese momento están Diez de Octubre generando, al igual que Nuevitas, pero son unidades pequeñas y Felton no estaba. Además de serias limitaciones en la generación distribuida y existían mucha transferencia de energía de Occidente hacia Oriente lo cual provocó que se cayera el sistema”, explicó.

Después del mes de mayo- dijo- vamos a seguir trabajando durante todo el año para seguir incorporando potencia y aumentando la reserva para poder llegar a los meses de junio, julio y agosto en mejores condiciones que el año anterior. “También pueden ocurrir días de afectaciones, pero nada que ver con las diez horas de promedio en afectaciones del mes de octubre del 2022”.

“En el segundo semestre del año se incorporará potencia con energás y se seguirá trabajando con la generación móvil que irá para las zonas orientales”, acotó.

¿Qué planes se tiene para el desarrollo de las fuentes de energía renovable?

Sobre las energías renovables, el ministro de Energía y Minas Vicente de la O Levy dijo que son la solución definitiva del tema energético, debemos eliminar la dependencia de los combustibles fósiles. “Hemos hecho un análisis y Cuba puede auto sostenerse sin combustibles fósiles”.

Las fuentes de financiamiento para las energías renovables es el propio ahorro de combustible. ¿Cómo es posible cumplir esto? De acuerdo con el ministro para poder convertir al combustible como la fuente de pago, con las condiciones actuales del SEN tendrías que tener un proceso inversionista grande y rápido que permita retirar los combustibles en el tiempo en que debes pagar la inversión.

“Nuestros niveles de inversión no son tan grandes, no tenemos acceso a los financiamientos, los inversionista son atacados por el bloqueo, estamos en la lista de países patrocinadores del terrorismo por lo que las inversiones se están haciendo poco a poco”.

Recientemente se decidió separar el análisis de las energías renovables de la operación del sistema enérgico, porque esta operación se traga cualquier tipo de análisis. “Las energías renovables son financiadas por otra vía y tienen otro plan. Unos niveles de importación de combustible de Cupet para destinarlo a pagar las energías renovables”.

“Tenemos aliados que han invertido en energías renovables. Si nosotros cumplimos con los pagos mensualmente ellos siguen reinvirtiendo. Por ejemplo, los 65 Megawatt que están montados en el Mariel con la empresa Mariel solar. La bioeléctrica de Ciro Redondo su propia gestión le permite continuar trabajando luego que termine la zafra azucarera con otras biomasas”

Agregó que ese financiamiento también va a permitir comprar las herramientas, pagar la asistencia técnica y avanzar en la instalación del parque de Herradura 1 que cuenta con sus generadores y sus torres que representa 33 Megawatt más.

En estos momentos- informó- el país cuenta con 302 Megawatt de energías renovables instaladas y aportando. “En este año nos hemos trazado la meta de incorporar 200 Megawatt más”.

“Así rompemos la traba que existe en estos momentos de qué viene primero. Si la energía que ahorre combustible o el combustible para pagar las inversiones”.

El ministro dijo que montar un parque fotovoltaico de 100 Megawatt o de 1000 Megawatt es más sencillo que darle mantenimiento a la CTE Guiteras aunque las inversiones iniciales son muy costosas.

En la Isla de la Juventud se trabaja para este año concluir con un nivel incorporación de las energías renovables por encima del 35%.

“Para esto hemos tenido el apoyo de varios países, entre ellos Japón desde donde están llegando los recursos. Es como un polígono de prueba para saber cómo entrar en sistema con ese nivel de energía renovable”.

El ministro de Energía y Minas explicó que el níquel el año pasado sobrecumplió los ingresos por importación dado los altos precios, porque se dejó de producir unas 5 toneladas de níquel.

“Estas afectaciones están concretadas en la poca estabilidad de los insumos y materias primas como el amoniaco. Mensualmente se debe comprar un barco de este producto pues es vital para el proceso productivo. Además tuvimos problemas con el diesel para el equipamiento de minería y para el proceso productivo y problemas con la calidad del fiul para la producción”.

Hoy el tema del diesel- dijo- está resuelto desde el segundo semestre del 2022. La calidad del combustible, agregó es una meta de Cupet. “Se está haciendo un tratamiento a los combustibles en Santiago de Cuba y probando con 60 toneladas y los resultados han sido muy buenos”. Esto sería una solución nacional al problema.

“Estamos haciendo trabajos no solo técnicos, sino también comerciales buscando diversificación de nuestros productos y agregándole valor al níquel incluso con la industria nacional”.

Entre los retos Cupet para este año, reiteró está el tema de satisfacer la demanda del níquel y aumentar la producción de gas para la generación eléctrica.

“Todas nuestras organizaciones están vinculadas con las universidades. Entre ellos están estudios sobre la penetración de las energías renovables, el análisis de cargas, mejoras en los sistemas se explotación de los yacimientos, entre otros”.

Casi al concluir la Mesa Redonda, el ministro dijo sobre el tema de la sal para consumo de la población que sus almacenes cuentan con el producto. “Nuestros almacenes están llenos de sal, pero no llega a la población por problemas de transportación”.

Agregó que existe un bajo estado técnico en las casillas de ferrocarril que transporta la sal. “Hay un equipo de personas pensando cómo hacer para modificar las condiciones de las salinas, con el objetivo de que los trenes entren y puedan cargar en planchas no en casillas y así llenar los contenedores”.

“En estos momentos tenemos 14 planchas de ferrocarril queremos llegar hasta 100 funcionando para mover la sal en los contenedores. Tenemos más de 9 000 toneladas de sal en las salinas”, indicó.

El ministro informó que la semana pasada se hizo una operación de conjunto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de para mover por barco unas 300 toneladas para los municipios de la capital.