Encabeza Miguel Díaz-Canel encuentro con autoridades en Holguín

Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez fueron analizados en la provincia de Holguín las potencialidades de este territorio oriental, para afrontar su situación económica y social y lograr en 2023 mejores resultados de manera integral.

En esta reunión, la decimotercera de su tipo que se desarrolla en el país, también asistieron el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz; el secretario de Organización del CC-PCC, Roberto Morales Ojeda; el primer secretario del Partido en Holguín, Ernesto Santiesteban Velázquez, y el Gobernador de la provincia, Julio César Estupiñán.



Durante el encuentro, en el que participaron dirigentes políticos y gubernamentales de los municipios; representantes del empresariado holguinero y productores destacados, el Mandatario cubano instó a los holguineros a trabajar más, para en este año alcanzar mayor producción de alimentos, así como de bienes y servicios, lo cual redundará en propiciar más comida al pueblo, mejora en la calidad de vida y, ante todo, llamó a convertir las excepciones en reglas en el menor tiempo posible.

Al ofrecer una panorámica de las principales acciones emprendidas aquí, para dar respuesta a la actual situación en el orden económico-social y político ideológico existente en el territorio, Santiesteban Velázquez se refirió a las potencialidades con que cuenta la provincia en las producciones agropecuarias y cañeras; el Turismo, las zonas industriales con infraestructuras creadas y empresas únicas de su tipo en el país, recursos minerales y otros.

Apuntó que la economía holguinera experimentó discretos avances en 2022, al tiempo que planteó que entre las proyecciones generales para 2023 se prevé crecer en las ventas de bienes y servicios, en los ingresos y utilidades, salario medio del sistema empresarial e incremento de las producciones físicas, especialmente del sector agropecuario y aumento de bienes y servicios con destino a las exportaciones y disminuir el número de entidades con pérdidas.

Además, dijo que para 2023 se definió un grupo de acciones para alcanzar un incremento productivo y mayor satisfacción de la población, como el proceso de entrega de tierras de más de 17 mil hectáreas, que se encuentran en estos momentos disponibles, y potenciar los polos productivos, entre otras medidas.

Este marco propició que se estableciera un amplio y fructífero intercambio entre las máximas autoridades del país y productores destacados y empresarios, como la intervención del trabajador de Turismo devenido en un experimentado agricultor, a pesar de no ser campesino, el joven Edimir Font Sarmiento, del municipio de Rafael Freyre, quien junto a su esposa, hace unos 12 o 13 años hace producir la tierra a instancias de su abuelo de 95 años, quien un día la dijo: “si no hay agricultura, no hay Turismo”, porque nadie quería hacerse cargo de su propiedad.

Recordó que al cabo de una semana pidió la baja del trabajo y regresó a la casa del viejo, para hacerse cargo del pedazo de tierra y, poco a poco, fue logrando frutos su sacrificio. “Fui de los primeros beneficiados con las 63 medidas, con seis hectáreas que las puse a producir enseguida, para lograr unas cuantas toneladas. Hoy, junto a mi mujer, quien me siguió los pasos y emprendió los estudios de Agronomía, crecieron más y más los rendimientos y ya en 2022 cerré con 4 mil 200 quintales de cultivos varios”.

Ahora tiene sembrados yuca, calabaza, tomate y su compromiso este año es cosechar de 8 mil a 10 mil quintales, productos que, como todo lo que sale de sus sembradíos, tiene como destino los vecinos de su municipio, en especial el Consejo Popular de Melones.



Otra experiencia a imitar y que fue reconocida por Díaz-Canel la expuso Carlos Alberto Pozo, quien afirmó ser ganadero desde niño, por tradición familiar, en el municipio "Calixto García": “Llevo 40 años de productor. Culminé 2022, con 30 mil litros de leche entregados a la Industria Láctea y una producción total de 37 mil litros, con 37 vacas”.

Con mucha admiración recordó al Líder Histórico de la Revolución, de quien aprendió y siguió el legado de la siembra de las plantas proteicas, lo cual le ha dado la posibilidad de no dejar de producir leche ni un día, aun en los peores momentos de sequía, porque trabaja la Moringa y la Tithonia. “Él (Fidel) nunca se equivocó y en estos menos. Ahí están mis resultados”.

Habló, además, de sus habilidades en la genética, que le han permitido cruzar su masa, de ahí que lleva un ganado doble propósito, fuerte y resistente, por lo cual también es productor de carne y ha podido matar y vender carne de res.

Mostró satisfacción por haber sido beneficiado con la entrega de una vaquería que ya comenzó a rehabilitar y con esta podrá llegar a 50 mil litros de leche.

Acerca del hurto y sacrificio de ganado mayor, dijo que es un problema que afecta mucho a los campesinos, aunque hace más de tres años él no ha sido afectado; porque en su zona tienen implementado un sistema de aviso, protección y control que les ha permitido preservar los animales, a lo que el Presidente del país señaló que ese actuar es señal de sentido de pertenencia, pues el propietario del ganado es el principal responsable de cuidar lo suyo.

De lo que se puede lograr cuando esfuerzo, trabajo y deseos de hacer es muestra hoy la Empresa Agroindustrial de Granos de Gibara, donde a pesar de los problemas afrontados con el agua han dando un salto notorio en la producción y diversificación de su objeto social, con múltiples iniciativas, como echar andar un Centro de Elaboración de alimentos, a partir de sus propias cosechas.

Crucelia Domínguez, directora del polo productivo de Beola, en el municipio de Rafael Freyre, habló de las expectativas de esas áreas de donde se esperan sustanciales incrementos de los cultivos varios y de las nuevas máquinas de las que dispondrán, lo cual asegurará aumentar el número de hectáreas de tierra bajo riego.



De los representantes de la esfera industrial de la provincia habló Rodolfo Mora, director de la Empresa Agroindustrial Urbano Noris, que a decir de Ernesto Santiesteban Velázquez, esa fábrica tiene el compromiso de cumplir este año para que la provincia también pueda hacerlo. En tal sentido, el directivo señaló que para alcanzar la meta de la zafra azucarera está en marcha un grupo de medidas para, en primer lugar, eliminar las pérdidas y deudas con los productores.

Ante todo, diversificar las producciones y la atención diferenciada al macizo cañero del sur del municipio. “A partir del primer trimestre empezamos a lograr utilidades y repartir entre los obreros, por lo cual planificamos unos 8 mil pesos de salario por trabajador. Hay un despertar en el sistema empresarial, a partir de las potencialidades que hemos visto en el sector”.



Una muestra de cómo cuando se aprovechan las potencialidades del encadenamiento productivo y las capacidades instaladas de las entidades, la Empresa Estatal Socialista puede aumentar y diversificar producciones, las ofreció la Dirección de la Fábrica de Combinadas Cañeras KTP, que se insertó con varios organismos, como con la “ Ernesto Che Guevara”, de Moa, con la cual establecieron una fuerte relación de trabajo, que le permitió sostener el nivel de actividad de esa industria, los trabajadores y elevar los indicadores de eficiencia, para alcanzar una facturación de más de 10 millones de pesos y, de estos, unos 500 mil dólares por sustitución de importaciones.

Del impase afrontado por la actividad turística en la provincia debido a la pandemia, desde finales del año pasado hay un paulatino despertar ante el crecimiento del arribo de visitantes, lo que fue confirmado por Francisco Suárez, delegado del Ministerio del Turismo en Holguín, quien explicó que este destino terminó 2022 con 33 por ciento de ocupación, con aporte notable y sin pérdida ninguna en sus instalaciones.

A partir de diciembre y lo transcurrido de enero hay muestras de consolidación del polo, que exhibe ahora un 50 por ciento de ocupación, con la satisfacción de ser el mejor destino vendido de Cuba y tener el encargo de asegurar los mercados emisores que están llegando a la provincia y recuperar otros que llegaban hasta acá, para lo cual están en marcha varias estrategias comerciales y de promoción.

Este destino turístico actualmente dispone de 7 mil 549 habitaciones en 106 instalaciones, en su mayoría de Cuatro y Cinco Estrellas, ubicadas en el litoral holguinero.

Hay que desbloquer mentes y eliminar trabas

El Primer Ministro Manuel Marrero, en una intervención especial, señaló que no puede dejar de seguirse denunciando y hablando del bloqueo imperialista de más de 60 años sobre Cuba, porque de verdad afecta, perjudica la economía y vida en general del país; sin embargo, apuntó que tampoco debe tomarse de excusa, porque si nos concentramos en todo lo que nos afecta, como la crisis generada a partir de pandemia, hay suficiente justificación para seguir esperando y no enfrentar los problemas.

El también Miembro del Buró Político del PCC, dijo que “hay que desterrar la inercia, desbloquearnos la mente y las trabas que algunas veces son impuestas por nosotros mismos, resulta imprescindible ver nuestras insuficiencias y limitaciones e identificar las problemáticas, así como trabajar por buscar soluciones diferentes o alternativas más allá del objeto social de una entidad o centro, para salir adelante”.

Marrero señaló que el 2023 no puede caminarse con un poco más de lo mismo, hay que hacer cosas diferentes, porque este es un año de desafíos, complejo, en el cual todos estamos comprometidos con nuestro pueblo para propiciar un período mejor. “Hay que crear prioridades y dentro de estas saber cuáles son las más importantes”.

Llamó a lograr que funcionen las estructuras de Gobierno, desde la nación hasta el municipio, y en la provincia tienen que acabar de implementar las estructuras aprobadas; en ese sentido, señaló cómo hay territorios donde hay más trabajadores en unidades presupuestadas que directos a producción. También es imprescindible revisar los sistemas de trabajo, porque no se trata solo de entrega y consagración, sino, además, de resultados económicos palpables, que hoy está exigiendo el pueblo, y para obtenerlo hay que dejar de improvisar y lograr coherencia en lo que hacemos.

El Primer Ministro instó a revisar la cantidad de reuniones, algunas de las cuales no aportan nada, es preciso asumir otros sistemas y estilos de trabajo que faciliten el control y propicien el acercamiento a la base. “Este año es preciso acabar de implementar los planes de medidas aprobados en toda su dimensión, como el 43 de la Empresa Estatal Socialista, el 63 de la Agricultura, 93 de la Agroindustria Azucarera, y el 75, para recuperar la economía”.

“Este es un año en el que se exige del encadenamiento entre la Empresa Estatal Socialista y los nuevos actos económicos, para ello es necesario refirmar ese crecimiento de la primera, para que sea el ente principal en la economía del país”, destacó.

Recabó de la aplicación de la Ciencia y la Técnica en busca de soluciones a las dificultades que hoy afrontamos, en tanto que sobre aspectos señalados en el informe rendido por la Dirección de la provincia señaló que debe interiorizarse acerca de qué cosas diferentes se pueden hacer para impulsar el programa de la vivienda, impulsar la producción de alimentos, resolver los inconvenientes en la comercialización de productos, en lo fundamental de los agrícolas, y aumentar capacidades para el cuidado de niños, a partir del fomento de Casitas Infantiles en centros laborales. Hoy la provincia tiene una demanda de cerca de 2 mil matrículas.

“En materia de precios hay que dedicar pensamiento y Ciencia a esta dificultad, que hoy afecta tanto al holguinero. Este asunto debe resolver aquí”. En ese sentido, preguntó a qué precio sale el boniato del surco, y le respondieron que a cinco pesos, entonces inquirió sobre quién se queda con los otros 45 pesos, pues hoy la libra de ese producto ronda los 50 pesos.

Al respecto, argumentó que los perjudicados son los productores y el pueblo, por lo cual hay que ir en contra de esa red de intermediarios.

De manera especial reconoció el resultado de la provincia en el programa Materno Infantil, que entre sus principales indicadores destacó la tasa de mortalidad infantil, de 4,5 por cada mil nacidos vivos. “Este territorio, de los más grandes y complejos del país, mostró que sí se puede disminuir las muertes en menores de un año”.

2023 tiene que ser un año superior en Holguín

En las conclusiones del encuentro, efectuado en la mañana de este viernes en el teatro Celia Sánchez Manduley, el doctor Roberto Morales Ojeda afirmó que en Holguín este 2023 tiene que ser un año superior en el orden económico, social, político e ideológico, que en su traducción es un mejoramiento en la calidad de vida de los lugareños.

Señaló que el informe rendido por el Primer Secretario de la provincia y en el cual participaron muchos, debe seguirse enriqueciéndose a partir del debate en distintos escenarios del Pleno del Partido, Consejo de Gobierno y fundamentalmente en los municipios, para que “este gran paraguas, se ajuste como traje a cada territorio”.

“El plan de acción debe llevar a que 2023, sea un año en que comience a despegar nuestra vida económica y social, con la claridad de que no todo puede resolverse en este período, pues hay muchos problemas acumulados, pero podemos avanzar y así lo haremos”, aseguró.

El Secretario de Organización del CC-PCC señaló que al Partido corresponde exigir y una de las vías es la rendición de cuentas de sus militantes y cuadros, fomentar la unidad, generar un ambiente de trabajo y consagración, mantener una actitud menos contemplativa, así como eliminar el conformismo y que los análisis se parezcan a lo que señala el pueblo, sus preocupaciones.

Convocó a acercarnos a Martí, como Fidel y la Dirección histórica de la Revolución lo hicieron, y en específico la del Centenario; son momentos de estudiar el ideario martiano y también al Comandante en Jefe; así como señaló que es preciso fortalecer el antiimperialismo, la lucha contra el bloqueo genocida, que a quien más daño causa es a nuestro pueblo.

Por último, recordó que en breve comenzará el proceso de propuesta y elección de Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, al cual estarán convocados los electores de todo el país, para acudir a las urnas, ofrecer su voto por la unidad, la firmeza y la Patria.