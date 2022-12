Cuba reconoce avance de los Estados Unidos en el cumplimiento de acuerdos migratorios

Tras cinco años de sostenido incumplimiento por parte de Washington de los acuerdos migratorios con La Habana, en este momento se aprecia un avance, aseguró Johana Tablada, subdirectora general de Estados Unidos en la Cancillería cubana.

En declaraciones a Radio Reloj, la diplomática recordó el cierre injustificado del consulado estadounidense en La Habana a partir de acusaciones extravagantes y falsas sobre supuestos ataques a diplomáticos, que hasta la CIA ha reconocido como insostenibles.

Señaló que luego de una primera ronda de conversaciones en Washington sobre el tema migratorio desde 2018, Estados Unidos empezó aotorgar visados para tratar de cumplir con las no menos de 20 mil anuales comprometidas

Después vendría, agregó, el anuncio de que operaciones de atención consular para cubanos trasladadas de manera absurda a Guyana- volverían a La Habana a inicios de 2023.

Persisten las medidas de asfixia

Tablada indicó que Washington cumplió la cuota anual de visas, pero no la acumulada en los años en que no las otorgó.

Explicó que sólo están entregando visas para reunificación familiar, sin incluir las de no inmigrante, o sea, aquellas mediante las cuales más de 200 mil cubanos viajaban y volvían, sin abandonar el país definitivamente.

La funcionaria consideró contradictorio que Washington, mientras aboga por mayor inversión socioeconómica en naciones del área con altos flujos migratorios, insista en hacer colapsar la economía de Cuba y hacer más difícil la vida de su población.

Señaló además los incentivos que Estados Unidos mantiene para la migración irregular de cubanos, y cómo incumple con la parte de los acuerdos de no admisión de personas que llegan a su frontera sur por esa vía.