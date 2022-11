Cuba no impone barreras a la inversión extranjera

“Cuba se levanta ante la dificultad y no se detiene en el camino del bienestar y la justicia social”, señaló el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, en la inauguración de la 38 Feria Internacional de La Habana (Fihav-2022), la que fue encabezada por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El Premier cubano recordó que Fihav-2022 nos devuelve, tras dos años de pandemia —bienio en que obligó a realizarla de forma virtual—, la posibilidad de intercambiar presencialmente con empresarios y amigos del ámbito nacional e internacional.

Cuba no está aislada; no solo resiste, sino que no renuncia en avanzar en su desarrollo, a lo que contribuye la Feria Internacional de La Habana, subrayó Marrero Cruz, que reconoció a los organizadores y expositores, y en especial al recinto ferial Expocuba, que siempre acoge la Feria con su vitalidad, colorido y la organización que acostumbra.

El Jefe del Gobierno de la República comentó que en FIHAV-2022 participan 62 países, con unas 400 empresas nacionales y extranjeras, lo que reafirma el compromiso de estas de seguir apostando por Cuba.

FIHAV-2022, detalló, se realiza con la participación de esos 62 países, y en la de 2019 estuvieron 70; los expositores ocupan más de 16 500 metros cuadros, y en 2019 se contrataron 17 000 metros cuadros; entonces, esta es una feria con la misma altura prácticamente que las realizadas antes de la pandemia de COVID-19.

Díaz-canel con ministros invitados

El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo en los salones de Expocuba encuentros con los jefes de las delegaciones de Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que participa por primera vez en la Feria de La Habana, y Nicaragua.

En el intercambio con el ministro de economía de EAU, señor Abdullah bin Touq Al Marri, en el que participaron el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz y el titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), Rodrigo Malmierca Díaz, el Jefe de Estado subrayó la significación e importancia que le concede a la presencia de la delegación de ese país en La Habana.

El mandatario enfatizó al distinguido visitando la voluntad de nuestro Estado y Gobierno de seguir fortaleciendo y diversificando el intercambio económico y comercial bilateral.

En ocasión de la participación del titular del Mincex, Rodrigo Malmierca Díaz, en la feria ExpoDubai 2020, celebrada en febrero último, Cuba y EAU firmaron nuevos acuerdos bilaterales en materia de salud y cultura, y extendió una invitación para que una delegación de empresarios del país árabe asistiera a FIHAV-2022, convite que ahora se cumple.

El Presidente cubano también sostuvo en la mañana de este lunes, en Expocuba, un encuentro con el compañero Jesús Bermúdez Carvajal, ministro de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, y en el que participó el titular cubano del Mincex.

Díaz-Canel envió “un fuerte saludo al comandante (Daniel) Ortega y a la compañera vicepresidenta Rosario Murillo” y les reiteró las felicitaciones por los resultados en las recientes elecciones municipales en el hermano país. “Nicaragua puede contar con Cuba para todo”, expresó.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido agradeció al ministro Bermúdez Carvajal por la presencia de Nicaragua en FIHAV-2022. Nos interesa mucho que el empresariado nicaragüense esté en Cuba, le dijo el mandatario, que se refirió a la flexibilización que se ha aprobado sobre la participación de la inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista isleño.

Nos interesa que el empresariado nicaragüense participe en este comercio, conozco lo que se hace en su país, porque allí estuve como parte de la misión civil en los años 80, y serían productos muy bien aceptados por la población cubana, señaló Díaz-Canel.

Recorrido por la Feria

El Presidente de la República recorrió en la mañana de ese lunes varios pabellones y stand de FIHAV-2022. Comenzó por el Pabellón Central de Expocuba, donde se agrupa buena parte de las más de 200 entidades cubanas estatales y no estatales —Mipymes, trabajadores por cuenta propia y cooperativas—, empresas mixtas y otras, que participan en la feria.

Díaz-Canel se interesó por las producciones y el trabajo comercial de empresas emblemáticas y otras menos conocidas, pero que están haciendo una importante contribución al fortalecimiento de la economía nacional y que muestran aquí la calidad de sus productos y servicios.

El Presidente también recorrió el pabellón de Brasil, donde conversó con empresarios y recibió una camiseta deportiva como ícono de la amistad entre Cuba y Brasil, ya cerca de la participación de la selección Verdeamarela en el mundial de Qatar.

El Jefe de Estado participó luego en la inauguración del Pabellón de Rusia, organizado por el Ministerio de Industria y Comercio de la nación euroasiática. El embajador de ese país, excelentísimo señor Anatoli Guzkov, deseó éxitos a Cuba durante la celebración de su mayor bolsa comercial, y calificó las relaciones bilaterales como estratégicas y con un potencial de desarrollo extraordinario.

El ministro del Mincex antillano, Rodrigo Malmierca Díaz, subrayó las históricas relaciones entre la Federación Rusa y Cuba, especialmente en lo económico, y que data de décadas.

Hoy —reflexionó Malmierca— estamos en otro momento, en otro mundo, pero nosotros tenemos que seguir incentivando las inversiones y los vínculos en otras áreas de conveniencia para Rusia y Cuba.

El Presidente de la República visitó más tarde el stand de China en FIHAV-2020, levantado en uno de los pabellones de la feria donde también exponen países del Caribe, donde saludó a varios expositores, y la representación empresarial de Estados Unidos, de la que forman parte empresarios cubanoamericanos, con quienes conversó.

A la salida de la instalación, Díaz-Canel respondió interrogantes de la prensa. La corresponsal en Cuba de la agencia estadounidense AP, Andrea Rodríguez, a propósito del recorrido y el diálogo del Jefe de Estado en el stand de la delegación de EE.UU. y las posibilidades de los vínculos económicos entre ambos países, le preguntó que, “si había una salida al final del túnel”.

“Yo creo que ha habido luces desde hace tiempo —le respondió Díaz-Canel—. Nosotros nunca hemos puesto una barrera con eso; ha sido el bloqueo el que ha puesto las barreras”.

“Nosotros llevamos tiempo insistiendo en que está abierta la inversión extranjera también para las empresas norteamericanas y para los cubanoamericanos, y ahora lo importante es encontrar los caminos y las modalidades de negocios en las cuales podamos ir avanzando en ese sentido.

“De todas formas, aunque haya voluntad, el bloqueo y las restricciones que imponen ese bloqueo impiden muchas de estas negociaciones, tanto a la parte norteamericana como a la parte nuestra. Incluso más, (el bloqueo) impide también que empresas de otros países, como se internacionalizó la ley del bloqueo, puedan participar (con inversiones en Cuba)”.