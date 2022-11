Cuba lista para acoger Feria Internacional de La Habana: Más de 60 países estarán presentes

Cuba está lista para celebrar la 38 edición de la Feria Internacional de La Habana, que se retoma luego de dos años de pandemia, dijo en la Mesa Redonda el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz.

Celebró, además, la buena participación en la cita comercial. “Ya tenemos confirmada la presencia de más de 60 países y hay un grupo grande de delegaciones oficiales que quieren intervenir, así como empresarios. Esto es una muestra de la confianza que tiene la comunidad internacional para hacer negocios en el mercado cubano a pesar del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra el país”.

Destacó que existe confianza por parte de los empresarios extranjeros en el país a pesar de la compleja situación económica. “A ellos se les ha informado que los atrasos en los pagos u otros problemas en el cumplimento de los compromisos contraídos se van a resolver de manera paulatina”.

En el programa radio-televisivo Malmierca Díaz comunicó que se han contratado más de 16 000 metros cuadrados de espacio expositivo, “una cifra cercana a las mejores que se han tenido en los últimos años”.

En el caso de las empresas cubanas contrataron más de 5 000 metros, incluyendo las que están alojadas en el pabellón central. “Allí hay empresas cubanas, algunas mixtas y mipymes. En el caso de las micro y pequeñas empresas son aquellas con mayores potencialidades para la exportación dentro de su actividad económica”.

Los países extranjeros más representados en la bolsa comercial son China, Rusia, España, Francia, Canadá, México, Brasil y Venezuela.

También se dio a conocer que por primera vez participarán Emiratos Árabes Unidos y la República Popular Laos. “Son más de 25 delegaciones oficiales presididas por ministros, viceministros e incluso un vicepresidente y secretarios de Estado”.

Malmierca subrayó que, en el ámbito de Fihav, 19 países pretenden celebrar sus días nacionales, lo que le da mayor realce a su participación.

“Hay empresas de Estados Unidos, no una gran cantidad, pero sí hay. Ya hay nueve confirmadas que van a participar como expositoras, aunque hay otro número que va a intervenir en la feria a través de distintas delegaciones”, comentó.

En el caso de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) contará con su propio pabellón.

“Nosotros vamos a celebrar este año el quinto foro de inversiones que es donde usualmente se presenta la nueva cartera de oportunidades de negocio con capital extranjero. Esta cartera ya está disponible de manera digital y la vamos a actualizar de manera sistemática. El martes la directora de la ZEDM realizará una intervención y ese propio día se realizarán varios paneles de temas económicos”.

Como parte de la Feria de La Habana, detalló el ministro, se inaugurará en la propia Zona Especial de Desarrollo una nueva empresa mixta con la firma Unilever; mientras que el miércoles se lanzará la nueva marca de cerveza cubana bajo una empresa mixta. “El jueves se pretende poner la primera piedra para la ampliación de la empresa Richmeat, una empresa mexicana ya alojada en la Zona que elabora productos cárnicos”.

Malmierca Díaz advirtió que las puertas de Expocuba abrirán al público el viernes 18 de octubre, día conclusivo del magno evento comercial.

La Feria también es una excelente oportunidad para el empresariado cubano

Por su parte, Antonio Carricarte Corona, presidente de la Cámara de Comercio, valoró que se aprecia una consolidación de la participación en la feria, a pesar de la compleja situación económica.

Informó que hasta estos momentos hay unas 400 empresas cubanas registradas.

Dijo, además, que existen dos modalidades para participar: la primera, a partir de la presencia en stand (227 empresas, de ellas 5 mipymes y tres cooperativas no agropecuarias) y 177 empresas bajo la modalidad de visitante profesional (46 mipymes).

“Nuestra Cámara se viene preparando desde hace mucho tiempo. Durante el evento se desarrollarán más de 30 presentaciones o paneles. Entre ellos podemos destacar un proyecto de energías renovables que se basa en la economía circular con el empleo de gas biometano para la explotación de transporte”.

Así mismo, BioCubaFrama realizará una exposición de los productos de la industria biotecnológica y farmacéutica en modelos llave en mano.

“Por primera vez se presentará una plataforma para el biocafé, que permitirá la exportación de café orgánico soportada en tecnología de blockchain”, detalló.

El presidente de la Cámara de Comercio enfatizó que se aspira a potenciar la inversión extranjera y las exportaciones, así como a diversificar el mercado y los productos con mayor valor añadido que haga sostenible la inserción cubana en el mercado internacional y disminuya la importación de materias primas”.

Carricarte Corona informó que unas 35 cámaras de diferentes niveles van a participar y se firmarán tres acuerdos.

En el caso de la premiación, se mantienen los galardones de diseño, publicidad, el de calidad y los premios especiales que otorga el comité organizador.

“Para las empresas cubanas se trata de una excelente oportunidad pues la feria les da visibilidad y posibilidad para establecer encadenamientos con otras entidades”.

ProCuba lanzará un portal de inteligencia empresarial y se presentará la ventanilla única del Comercio Exterior que permitirá la digitalización de varios procesos.

Grupo Palco y el aseguramiento logístico de la feria

Desde 1983 el Grupo Empresarial Palco tiene a su cargo el aseguramiento logístico de la feria.

El presidente de ese grupo, Eduardo Correa González, comentó en la Mesa Redonda que desde julio pasado trabajan en el mantenimiento, reparación y acondicionamiento de Expocuba, además de la estrategia logística para la transportación de muchas de las cargas y montajes destinadas a la feria.

A partir de la convocatoria realizada por el primer ministro cubano, organismos y ministerios han apoyado en la preparación de los pabellones, los cuales se mantuvieron inutilizados los últimos dos años por la pandemia.

“Hemos contado con el apoyo tanto de empresas estatales como de mipymes, que también trabajan para la puesta en funcionamiento de las instalaciones”, resaltó Correa González.

El presidente de Palco detalló que las 23 áreas gastronómicas de Expocuba estarán habilitadas durante la feria. Además, contarán con el apoyo de empresas gastronómicas del sector del turismo, de mipymes y de otras formas de gestión no estatal.

De acuerdo con Correa González, igualmente está diseñada una logística para asegurar el traslado de cargas que llegan por vía marítima y aérea, y que se ponen a disposición de los expositores en sus pabellones.

“El Gran Caribe construyendo puentes de transformación e innovación”

En otro momento de la Mesa Redonda, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera se refirió a la VI Conferencia Internacional de Cooperación de la Asociación de Estados del Caribe, que comenzará mañana en el hotel Packard, en La Habana, con la asistencia de los 25 países miembros.

El titular recordó que esta asociación no solo reúne a las islas caribeñas, sino también a los países ubicados en la cuenca del Caribe como México, Venezuela, Colombia y Panamá.

Su objetivo fundamental, agregó, es promover la cooperación, la solidaridad, la concertación de posiciones y las consultas entre los países del área en temas relacionados con el comercio, turismo, transporte y medio ambiente.

La conferencia se desarrollará hasta el viernes con un tema central: “El Gran Caribe construyendo puentes de transformación e innovación hacia un futuro de progreso sostenido”.

Malmierca Díaz comentó que los debates también estarán relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas y que cada país ha adaptado a sus propios planes.

Puntualizó que al encuentro asistirán ministros, cancilleres y representantes de organismos internacionales, entre ellos la Secretaría Iberoamericana, el SICA y el Alba- TCP.

“Consideramos que la reunión será importante no solo para concertar posiciones, sino para atraer la atención de organismos internacionales y países desarrollados que participan como observadores, y que pueden apoyar con proyectos y donaciones en la cooperación en la región”.

Como parte del programa, se desarrollarán paneles sobre temas diversos con la participación de expertos y se firmarán dos memorandos de entendimiento.