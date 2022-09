Capacitan a holguineros en taller de soberanía alimentaria

El Taller Provincial de formación de capacidades para la implementación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, se desarrolló en la tarde de este martes en la Feria Agropecuaria del Valle de Mayabe, de la ciudad de Holguín, con un enfoque integrador y de superación.

La actividad tuvo como objetivo principal, capacitar a los intendentes y coordinadores que atienden la agricultura en los 14 municipios holguineros, así como a otros miembros de las comisiones municipales y provincial de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN).

Con un dinámico encuentro los integrantes de la Comisión Nacional dividieron en tres grupos a los participantes, con el objetivo de debatir los cambios a implementarse en cada municipio, para enriquecer de forma práctica los conocimientos y fortalecer el funcionamiento de esta ley.

Igualmente, propusieron nuevas ideas que serán añadidas al plan alimentario y señalaron las pautas a seguir para el logro de este programa, entre las cuales sobresalen: la producción y conservación de semillas, aplicación de los medios biológicos junto con la ciencia y la innovación.

Además, tuvieron en cuenta el vínculo con la universidad, para la fabricación de fertilizantes y la incorporación de los nuevos actores económicos a esta tarea, encuentro donde estuvieron presente Ernesto Santiesteban Velázquez, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido en Holguín y Julio César Estupiñán Rodríguez, Diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y gobernador de la provincia.

Carlos César Torres Paez, director del Centro de Estudios CE-Gesta, en la Universidad de Pinar del Río, ponderó la importancia de los talleres, porque nutren de conocimientos a los implicados en la tarea de producir alimentos y ejecutar de forma correcta dicha ley.

El profesor también acotó que el evento no es un acercamiento técnico, sino una aproximación de forma didáctica al contenido de la legislación alimentaria. "La capacitación no queda aquí, se seguirán asesorando a las comisiones provinciales y municipales a través de cursos on line y seminarios", esgrimió el especialista.

Por otra parte, Maricela Díaz Rodríguez, representante del Ministerio de Agricultura en la Oficina del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional declaró que: "este espacio cumplió con las expectativas, pues pudimos demostrar de manera colectiva, cuáles son los acumulados prácticos que tiene la provincia en función de la soberanía alimentaria".

En el encuentro se palpó una retroalimentación, donde los participantes concordaron en que, el trabajo en equipo, con compromiso y disciplina, es el camino para lograr los resultados esperados en la producción de alimentos, lo cual demuestra la claridad y sensibilidad adquirida en función de la meta a seguir por el plan inmediato de acciones