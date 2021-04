Capacitan en Holguín a productores sobre medidas en apoyo al sector agropecuario

El seminario de capacitación a productores holguineros sobre las 13 medidas más inminentes a aplicar para fortalecer la agricultura, efectuado en la sede del Partido Comunista de Cuba en Holguín, devino fructífero intercambio acerca de los beneficios que reportarán dichas acciones, de reciente aprobación por el Consejo de Ministros para apoyar al sector agropecuario.

Durante la jornada de trabajo, que contó con la presencia de Ernesto Santiesteban Velázquez, Presidente del Consejo de Defensa Provincial y Julio César Estupiñán Rodríguez, vicepresidente de dicho órgano, se resaltó la importancia de llegar a todas las bases productivas con la explicación pertinente, para que cada productor conozca el alcance de las transformaciones.

Miembros del grupo de trabajo nacional, liderado por Manuel Sobrino Martínez, Ministro de la Industria Alimentaria y la Pesca, y compuesto por 14 representantes de importantes organismos de la Administración Central del Estado, respondieron inquietudes de intendentes municipales, delegados de la agricultura en los territorios, productores y empresarios del territorio.

Alexis Rodríguez Pérez, director de Economía Agropecuaria y Desarrollo en el Ministerio de la Agricultura, señaló que entre esas medidas figuran reducir los precios de los insumos, la electricidad, el agua y que criadores campesinos y de unidades estatales, vendan leche y carne de ganado vacuno, tras cumplir los planes y crecer su masa.

La modificación del pago del impuesto sobre los ingresos personales y la disminución de los costos del servicio de aviación para los cultivos de arroz, de la prestación de servicios de las empresas, de los bioproductos y los piensos nacionales para la producción porcina fueron otras de las medidas reconocidas como prioritarias.

Acerca de la contratación Manuel Sobrino, dijo que es decisiva y tiene que ser definitivamente seria, responsable, y añadió que todos los productores van a tener un compromiso con el consumo social. En el encuentro se convocó a conversar, intercambiar y dar argumentos a los productores, trasmitirles confianza y recepcionar sus preocupaciones y tramitarlas, aseveró.

Para incentivar en los propietarios de ganado bovino, bufalino y caprino el interés por la crianza y promover el acceso de los mismos a los diferentes mercados se les autorizó la venta de leche y sus derivados con precios por acuerdo, a partir del cumplimiento de indicadores establecidos por la ganadería y del plan de entrega contratada.

La autorización de la comercialización de carne bovina (vacuno y bufalino) y el autoconsumo a los productores es una de las primicias de este paquete de medidas, afirmó Rodríguez Pérez, quien comentó: “Como requisitos para el sacrificio, consumo y comercialización se debe estar acreditado y actualizado como tenente en el registro de la tierra y en el de control pecuario; cumplir los compromisos del encargo estatal contratados y mantener el crecimiento del rebaño de vacas y el rebaño total”.

Sobre este particular, además, acotó: “Se autoriza el sacrificio de los machos en categoría de añojo, torete y toro y las hembras de desecho, no aptas para la reproducción y no tener faltantes en el ganado bovino. La autorización del sacrificio se realizará con el cierre del año calendario (2020) y una vez iniciado el trámite por el productor, la Delegación de la Agricultura tiene una semana para dar respuesta”.

Miguel Poussada Rodríguez, productor de Mayarí, se refirió a la importancia de lograr la estabilidad de servicios que brindan terceros y la calidad de los mismo, así como a la necesidad de la entrada en tiempo de los recursos, especialmente el combustible para la preparación de tierra.

Cooperativistas del municipio de Cacocum enfatizaron en que resulta vital buscar solución antes de extinguir una forma productiva porque muchos de estos lugares son los centros de vida de algunas comunidades y en ocasiones con poseer una finca de uso colectivo se puede salvar una cooperativa y defender los márgenes, cuando estas entidades son las comercializadoras, entre otras acciones, pueden constituir procedimientos viables para mejorar la situación de algunas cooperativas.

Durante el mes de mayo se desarrollarán los seminarios en los municipios, empresas y bases productivas, donde deberán participar los diferentes organismos que intervienen en la concreción de estas medidas.

El Ministro de la Industria Alimentaria aseguró que, a nivel de país, se han desarmado los principales impedimentos que frenaban el desarrollo del sector agropecuario, ahora depende de cada provincia y de cada municipio implementarlas cabalmente.

“Esto no significa que no se continuarán revisando y rectificando los asuntos vitales, porque se escucha a todas las partes implicadas en estos importantes temas, pero en la base hay que desterrar el burocratismo y actuar con celeridad para resolver los problemas pues lo más importante es el productor”, aseguró.