Rogelia (izquierda) recibe el premio provincial al Mejor Maestro promotor d la lectura. Quienes enseñan en aulas y talleres y educan para la vida están en el deber de superación constante y la lectura es una puerta abierta para ampliar el bagaje cultural. Así reflexionaba en una conversación con la profesora Rogelia Segura Pérez, una autoridad en el tema, de ahí que le planteé varias interrogantes, ¿ qué encuentras en la lectura?, ¿ se lee por leer o para cumplir con una tarea más?, ¿ qué es la lectura consciente?,¿ Por qué el maestro debe ser ejemplo de buen lector?. Claro que no es para que la profesora responda de una vez todas estas propuestas, diría que es una guía para la conversación, ¿ de acuerdo profesora?. Pues adelante.

" NO hay mayor satisfacción que dedicar un tiempo, minutos aunque sea, a la lectura y sabe porqué ,pues porque, al menos a mí, me transporta a historias a conocer tanto de mi país o de otros lugares ya sea de hechos reales o propios de la ficción pero que te hacen crecer. Existen textos de autores cubanos como el "Pintorcillo" del autor holguinero de literatura infantil Luis Caisés , se puede encontrar en bibliotecas y se puede aprovechar para invitar a nuestros educandos para que lo lean y narren luego lo que más les gustó pero antes de eso, el maestro ha de prepararse convenientemente con una guía", explica Rogelia.

" La persona o el docente que lee por cumplir con un encargo no alcanzarán el placer de la lectura consciente, y ahí me detengo, es la que nos permite reflexionar, aprender y ampliar el vocabulario, mejorar la redacción y la ortografía ,quien más lee más aprende y para ello hay que aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como el teléfono móvil pero bien administrado", me precisa la profesora Rogelia, quien es ejemplo en el arte de conducir el proceso de la lectura por lo que fue reconocida su trayectoria profesional con el "Premio al mejor maestro promotor de la Lectura " por lo que opta para el lauro nacional en representación de la provincia de Holguín.

Y este redactor extiende su felicitación a Rogelia y a todos los que como ella promueven la lectura desde edades tempranas, en todas las educaciones, en instituciones de la comunidad, en museos, casas de cultura, bibliotecas y así rindo también un homenaje especial a los educadores en su jornada como expresión a la más digna de las profesiones.

La estudiante de doce grado Claudia María Portilla traduce al español expresiones en otro idioma que aparecen en la obra El Reino de este mundo, resultado de la labor de la profesora Rogelia.