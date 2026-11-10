La Dirección de Trabajo y Seguridad Social en el municipio Calixto García otorgó un reconocimiento a la Dirección de Deportes de la Administración Municipal —INDER Calixto García— por los resultados alcanzados durante la Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo. En ese marco, la institución deportiva fue declarada «Entidad Saludable».

Según la publicación difundida en Facebook, el estímulo avala el compromiso del organismo con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral, la prevención de riesgos y la creación de condiciones que favorezcan el bienestar de sus trabajadores.

El mensaje subraya además que cuidar la salud de los trabajadores es tan importante como los resultados deportivos, y que no se puede promover la salud mediante el deporte si se descuida la salud de quienes hacen posible el desarrollo deportivo.

La información destaca el reconocimiento institucional al trabajo preventivo y a las condiciones laborales dentro del sector deportivo en el territorio.