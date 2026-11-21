El joven Doctor Ernesto Abdiel Acosta Garriga obtuvo premio Relevante en el Fórum Municipal de ciencia y técnica.Estimular la generación de soluciones e innovaciones para garantizar los diferentes procesos productivos constituyó la esencia del Fórum municipal de ciencia y técnica en el municipio de Calixto García, dedicado en esta ocasión al centenario de Fidel , impulsor de este movimiento en el país.

Al evento se presentaron más de veinte soluciones en cinco comisiones de trabajo entre las que sobresalieron por sus resultados las de Salud pública, la Productora de alimentos, Educación, Educación superior, la emisora, y el Inder .

Se alzaron con premio RELEVANTE el joven Doctor Ernesto Abdiel Acosta Garriga con la ponencia “ Aplicación de la terapia del SU jOk en pacientes con sacrolumbalgia crónica por el Chikungunya”, y la Máster en ciencias y profesora de preuniversitario Rogelia Segura Pérez con “ Desarrollo de competencias lingüísticas en la educación preuniversitaria: intervención didáctica basada en el enfoque comunicativo” .

El proyecto 15 para 15 defendido por el profesor Fabián Pérez Montes de Oca.

Otros de los trabajos premiados “ El Proyecto 15 para 15 “, expuesto por el profesor Fabían Pérez Montes de Oca, e “Impacto de identidad cultural en la redimensión de la radio calixteña”, del realizador radial Daer Pozo Ramírez.

El realizador radial Daer Pozo Ramírez expuso sus experiencias en la aplicación de “Impacto de identidad cultural en la redimensión de la radio calixteña”

La especialista del Forum a nivel Municipal Yamilet Torres Durán elogió la participación de los trabajadores y la calidad de las ponencias ,al mismo tiempo que convocó seguir buscando soluciones a problemáticas que existen en los centros laborales, enfocadas en las transformaciones económico sociales que tienen lugar en el país.

Yamilet Torres Durán ,especialista del Forum a nivel Municipal convocó a seguir buscando soluciones a través de la ciencia y la innovación.