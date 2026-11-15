La maestra e investigadora Yarismilka Marrero presenta el libro a sus estudiantes.En una emotiva jornada se convirtió la presentación del libro “La historia no contada de San Agustín de Aguarás”, del historiador del municipio Pedro Antonio Bruzón Sosa , en las escuelas de ese poblado calixteño.

El pionero Alejandro Javier Téllez Castillo, de Sexto grado expresa su satisfacción:” Me ha llamado mucho la atención el libro, he tenido la oportunidad de leer algunas historias desconocidas, por ejemplo la del niño Benjamín Morales quien fue abatido por los españoles.”

Los estudiantes muestran interés por leer el libro que recoge la historia de San Agustín de Aguarás.

Ana Gotay Urquiza, maestra de quinto grado del Centro Escolar Camilo Cienfuegos comparte también esa emoción “Como maestra me siento feliz porque a través del libro he podido conocer información que no estaba en ningún documento, a los alumnos les encantó y lo han compartido con la familia, la que ha mostrado interés por leer la obra”

La maestra e investigadora Yarismilka Marrero expresó su gratitud y compromiso al poder contar con este libro

La maestra e investigadora Yarismilka Marrero expresó “ Entre la curiosidad y el asombro , el orgullo y la gratitud recorro cada página con la prisa que beben los sedientos. Con gran emoción comparto la presentación de esta obra del historiador Pedro Bruzon Sosa , un trabajo que rescata la memoria, los hechos y los momentos más significativos de nuestro querido pueblo.”

Y agregó “Ver plasmadas esas historias que muchas veces se quedaron en la oralidad, en el recuerdo de los abuelos o en el silencio de los archivos, es un regalo que nos devuelve identidad y pertenencia. Es sentir que nuestra historia importa, que merece ser contada y que las nuevas generaciones podrán conocer de dónde venimos. Gracias infinitas al historiador y a todos sus colaboradores por dedicar su tiempo, su esfuerzo y su pasión a investigar y recopilar estos hechos y momentos tan significativos. Su compromiso nos premia con un legado invaluable que hoy tenemos en las manos”.

El historiador del municipio Pedro Antonio Bruzón Sosa, autor del libro “La historia no contada de San Agustín de Aguarás”

El libro “La historia no contada de San Agustín de Aguarás” se basa en la investigación que desde hace varios años realizara el también profesor universitario Pedro Bruzón Sosa , con la colaboración de la maestra Yarismilka Marrero e Ileana Cendón, historiadora en ese poblado.

La edición del libro tan acogido en San Agustín de Aguarás estuvo a cargo de la editorial Infinitylambda ,en los Estados Unidos , y recoge testimonios plasmados en documentos históricos y de pobladores que han sido testigos de importantes acontecimientos en ese asentamiento del municipio de Calixto García.