Llegué por estos días a la escuela rural Luis Felipe Gutiérrez ubicada a un costado de la carretera central en el barrio de Irene a unos tres kilómetros del poblado de Buenaventura. Me recibieron maestros con mucha experiencia reincorporados a la actividad docente cuando a esta altura podían estar en su casa junto a la familia. "

Oiga periodista_ me dice Balbino Morales Peña_ " Estoy no solo por amor a la profesión y a mis muchachos, también lo hago por el aporte económico que podemos realizar al hogar; las chequeras no alcanzan eso lo sabemos, trabajé por más de cuarenta cursos y ante esta disyuntiva dije para el aula y con este salario compensamos un poco la situación. Aquí trabajo con educandos a los que además del contenido de las asignaturas es importante que conozcan en la práctica sobre la historia de nuestro país, la del municipio ,de su barrio y de la escuela porque eso es sentido de pertenencia", me explica....

La maestra Luz Nave Collazo Domínguez disfruta el arte de enseñar.

, y es ahí cuando interviene Luz Nave Collazo Domínguez, maestra que escuchaba cerca y quien volvió a las aulas, " esta escuela tiene una matrícula de cincuenta y un alumnos de este barrio de gente humilde, y lleva el nombre de un cubano que fue famoso en la primera mitad del pasado siglo porque fungió como entrenador de boxeadores cubanos como el campeón mundial Kid Chocolate, pero hemos leído que fue prácticamente de varios deportes y que en el remo compitió junto al revolucionario y comunista Julio Antonio Mella, además guardó prisión por sus ideas revolucionarias y se dice que cuando Kid Chocolate le ganó en una pelea de boxeo a un norteamericano el presidente Machado los invitó a una cena, se negaron en protesta contra ese gobernante que había sumido a su pueblo humilde en una gran pobreza y de asesinatos por todas partes de la Isla, y esas cosas que cuento deberían siempre de tenerse en cuenta para conocimiento de los niños, la familia y la comunidad porque la escuela es eso, formadora de valores identitarios", comentó finalmente esta destacada educadora del holguinero municipio de Calixto García .