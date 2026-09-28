Cederistas destacados recibieron la medalla 28 de septiembre.

Alfredo Escalona Santiesteban a sus ochenta y cinco años colabora con su Comité de Defensa de la Revolución(CDR)en diversas tareas de beneficio para la comunidad donde reside en el Consejo Popular de Las Casimbas a unos 34 kilómetros de la ciudad de Holguín, "desde que se fundaron hace sesenta y seis años he estado en la guardia cederista, en la recogida y entrega de las materias primas, en las donaciones de sangre, llamar a las familias cuando sus muchachos andan descarriados porque me duele que no asistan a la escuela se queden con un grado escolar bajito y luego mataperrean por ahí ; en esas actividades siempre impulso a mi familia y al resto de mis vecinos, y cuando estamos en aniversario inventamos y hacemos la caldosa, compartimos como hermanos que es lo importante, pero esta organización debe estar siempre activa, no puede ni debe desaparecer, Fidel la fundó y nos convocó a cuidar a la Patria, a la Revolución, al pueblo y no podemos quedar mal ante un llamado como ese."

Por su parte el joven José Rodríguez Rodríguez estima que hay que prender la chispa en las cuadras barrios y comunidades, " sobre todo en los más jóvenes, invitarlos a participar en labores de limpieza y embellecimiento, conversar con ellos para que comprendan la importancia que tienen estas estructuras en los barrios, hay familias que se han unido y tienen resultados en la vigilancia y protección de sus pertenencias, de sus animales en jornadas difíciles en las que han detenido el avance de la delincuencia, el raterismo, de ahí que unirnos en estos tiempos es crucial", así aseveró José Rodríguez, coordinador de la zona cederista número sesenta de este Consejo Popular calixteño.

Alfredo Escalona Santiesteban, Vanguardia Nacional de la organización, José Rodríguez Rodríguez , coordinador de la zona 60, y a continuación Eliecer Díaz Mora, fundador del primer CDR de su zona de residencia.

Y si de historia de los primeros años de constituida la organización hay que hablar , quien mejor que Eliecer Díaz Mora, " participé en la fundación de mi CDR, el primero en la antigua región, y allí el vecindario me propuso para presidente, lo acepté y me aprobó la mayoría. Fueron tiempos duros, había que vigilar muy de cerca a la contrarrevolución que saboteaba granjas, quemaba cañaverales, ponía propaganda contra el proceso nuestro, y era capaz de matar por llevar adelante sus planes macabros. Hoy nos tocan otros asuntos, como la atención social a quienes más lo necesiten, pero ojo, el enemigo está ahí y nos hace mucho daño."

Yuniela Reyes Díaz coordinadora de los CDR en el municipio de Calixto García.Y por primera vez tuve la oportunidad de dialogar con Yuniela Reyes Díaz, coordinadora municipal de los CDR, " tenemos un encargo complejo, diría que un reto tremendo; mire, vivo con mi familia en un barrio alejado de Buenaventura, debo viajar a diario, visitar zonas de difícil acceso y esto me l limita, sin embargo, tengo el propósito de echar palante a la organización, sabemos que hay lugares donde escasamente funcionan las estructuras de base y a esas, todos debemos acudir para conocer de cerca junto a los trabajadores sociales, cuáles son las personas, familias que más necesitan de nuestro apoyo, preocuparnos , y más, ocuparnos de sus carencias materiales y espirituales porque esta es también misión actual de la organización que en el barrio tiene a sus principales protagonistas. Le puedo asegurar _ me dice la joven coordinadora _ "que nuestra membresía va a seguir fiel al legado de Fidel, el promotor de la idea de crear los CDR, cuando en medio de uno de sus discursos explotaron varios petardos contrarrevolucionarios, dijo: " vamos a plantarles un comité de vigilancia revolucionaria en cada cuadra, en cada barrio para neutralizar al enemigo. .." y con esa misma efervescencia revolucionaria de entonces seguiremos los de hoy en la defensa de la Patria. "