Un adecuado trabajo de formación vocacional y orientación profesional en la Enseñanza media, requiere de esfuerzo y planificación no solo de quienes se encargan de dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje en las instituciones educativas, sino también de los centros universitarios que abren sus puertas a los futuros profesionales.

Por ello el encuentro entre estudiantes de duodécimo grado del IPU Armando Valle López, del poblado de Buenaventura y profesores del centro universitario municipal Calixto García se convirtió una provechosa jornada para acompañar a los jóvenes en la construcción de su proyecto de vida profesional.

El intercambio conducido magistralmente por el profesor universitario Doctor en ciencias Ulises Escalona Sánchez y que contó con la participaron de profesores del IPU y del Centro Universitario abordó las particularidades de las carreras que se estudian en el Centro Universitario Municipal y las oportunidades que tienen los jóvenes para convertirse en profesionales.

El trabajo de formación vocacional y orientación profesional mantiene toda su vigencia y está dirigido a garantizar la continuidad de estudios de los estudiantes, de manera especial teniendo en cuenta las especificidades de los centros universitarios lo que permite acercar la educación superior al propio territorio.