Marisela Cruz Mora coincide que aunque sus niños de la primera infancia aún no leen desde esas edades hay que inculcarles la importancia de la lectura.

Maikol Alejandro Rodríguez Velázquez es un niño que cursa el sexto grado en el seminternado de primaria "Rigoberto Mora Aguilera " .Gusta de leer, " porque me entretengo y aprendo de cosas que no me dan en clases. Mis padres me dijeron que hace años leyeron historias bonitas en revistas pioneriles donde actuaban Elpidio Valdés y su tropa mambisa, pero yo no las veo ahora y quisiera encontrarlas para entretenerme porque por teléfono no me dejan mucho rato dicen que hay asuntos que ponen no autorizados para nosotros."

Maikol Alejandro(Izquierda) gusta de lecturas que lo entretengan y le enseñen

A su lado y escuchando atentamente está la maestra Yanet Oliver Aguilera, " para las publicaciones existen muchas limitaciones porque el papel es muy costoso y el proceso en imprenta es complejo figúrese que los libros de mi asignatura no se han publicado y recurrimos a la alternativa digital, pero lo importante está en estimular la pasión por la lectura; el maestro debe ser el primero en dar el ejemplo no solo en el estudio de la bibliografía de orientaciones metodológicas también en la búsqueda de otros textos que contribuyan a enriquecer la cultura general del docente eso no puede faltar", me explica esta joven maestra con solo diez cursos de experiencia en las aulas y a quien le fascina trabajar con los primeros grados de la primaria.

La maestra Yanet Oliver Aguilera opina que a pesar de las carencias materiales se deben encontrar alternativas para que el educando sea un buen lector.

La educadora de la primera infancia Marisela Cruz Mora comparte el criterio de que para despertar la conciencia lectora hay que partir de los primeros años de vida de los infantes," porque es La edad de oro donde ellos asimilan lo que se le orienta y aunque aún no han entrado en el proceso lecto_ escritura, a través del juego, de las representaciones por ejemplo, de títeres, juegan y a la vez aprenden y al realizarles cortas narraciones van poco a poco penetrando al maravilloso mundo de la posterior lectura, pero para ello los maestros, educadoras y auxiliares pedagógicas debemos entrenarnos en la lectura inteligente esa que al contarla se demuestra que la hemos entendido, una manera eficaz de preparar al niño de ahora, futuro lector."

Culmino mi recorrido por esta institución educacional del holguinero municipio de Calixto García; no caben dudas hay que proseguir insistiendo en la práctica lectora, una manera de sembrar la semilla para que el árbol del presente y del futuro amplíe su vocabulario, su cultura y ortografía; sobre este tópico abordaré en otra entrega como reconocimiento a los maestros y profesores en esta iniciada jornada que culmina el próximo diciembre. Hasta entonces.