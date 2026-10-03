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Son las cinco de la madrugada y son ellos los que ya están de pie. No necesitan despertador; el cuerpo se acostumbró hace años a levantarse cuando otros duermen. Es la rutina de quienes están siempre apegados al surco, como lo hacen cientos de trabajadores agrícolas en este municipio holguinero. Un territorio de raíz campesina, de gente que siembra y lucha , a pesar de las adversidades .

Cada 3 de octubre Cuba celebra el Día del Trabajador Agropecuario. La fecha recuerda la promulgación, en 1963, de la segunda Ley de Reforma Agraria, que puso fin al latifundio y entregó la tierra a quien la trabaja. En Calixto García, esa celebración tiene un peso particular.

El homenaje hoy es para quienes cada día se manchan las manos, cultivan la tierra ,y dejan caer el sudor en los surcos . “Ellos siembran, cosechan y la protegen".

Esas palabras, dichas un 3 de octubre, tienen un matiz especial, porque en este municipio que se distingue por su base económica agropecuaria, significa reverenciar a quienes hacen parir la tierra ,a los que la riegan con su sudor, a los que enfrentan las dificultades, y esperan con ansias cada amanecer para volver al campo.