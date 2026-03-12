La locutora Edelvis Rodríguez convoco a continuar inculcando valores culturales en los niños y jóvenes.Enaltecer la vida y el legado de Fidel Castro como paradigma de las actuales generaciones está entre las motivaciones de los trabajadores de Radio Juvenil en el desarrollo de diferentes actividades de la jornada de la prensa cubana.

El equipo de periodistas desarrolló un panel informativo sobre su legado en las diferentes esferas sociales .De esta manera se expusieron ideas, se escucharon fragmentos de discursos, anécdotas y frases que distinguen el amplio y pródigo pensamiento del Comandante en Jefe respecto a la salud, la educación, la agricultura ,la mujer cubana , la cultura y los jóvenes.

Daer Pozo Ramírez enalteció a Fidel en defensa de la cultura cubana.

El realizador Daer Pozo en su intervención expuso que La cultura, en su más amplio concepto, fue una permanente prioridad para Fidel, porque siempre le atribuyó el papel crucial que esta tenía en la transformación de una sociedad en Revolución. Sin ella, dijo, «no hay libertad posible».

El comentarista deportivo Lázaro Ávila Rey se refirió a los aportes de Fidel en el quehacer deportivo.

El comentarista deportivo manifestó que no se puede hablar de Deporte en Cuba si no se habla de Fidel ,pues él como nadie fue un apasionado defensor del deporte y fue precisamente él quien concibió e impulso el sistema deportivo de nuestro país, caracterizado por su carácter inclusivo, humano e integrador.

El periodista José Luís Díaz Grass enalteció la obra de Fidel en la esfera educacional concebida como base para la formación del hombre nuevo.

El periodista José Luís Díaz Grass expresó en su intervención que la transformación educacional emprendida por Fidel Castro Ruz a partir de 1959 constituye uno de los legados más profundos y perdurables de su pensamiento revolucionario y dijo “ su visión trascendió la mera política pública para convertirse en un proyecto, donde la educación fuera concebida simultáneamente como base de la Revolución para la construcción de una nueva sociedad en la que se formaría el hombre nuevo.”

Edilberto Ricardo ,director de la escuela municipal del partido compartió un glosario de efemérides nacionales,provinciales y municipales sobre la vida y obra de Fidel Castro.

En el encuentro participaron periodistas y realizadores, acompañados por estudiantes de la carrera de Comunicación social del Centro Universitario Municipal , y Edilberto Ricardo director de la escuela municipal del Partido.

La jornada de la prensa en Radio Juvenil que concluye este 14 de marzo rindió homenaje a Fidel a Martí y a su periódico Patria y a los 40 años de esta planta radial .