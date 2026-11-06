Imagen tomada de InternetEl 7 noviembre de 1965 surgía en la provincia de Holguín uno de los centros más emblemáticos de la Salud pública cubana.El hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenín o el hospital Lenin como se conoce, llegaba como parte del proceso transformador para brindar atenciones públicas.

Desde entonces el hospital Lenin se convirtió en el centro de las atenciones médicas y la formación de profesionales que como la calixteña Esperanza Garrido Pérez egresaron en la especialidad de enfermería en la década del 70.

Basta dialogar con esta mujer de más de 5 décadas de labor para conocer vivencias de un aprendizaje que parece no olvidar y que agradece profundamente.

El Lenin, como ella misma cuenta, fue una escuela en la que enamorados de las distintas ramas de la salud encontraron su vocación, esa que hoy la hace mantenerse en la sala de obstetricia del hospital calixteño, aún después de jubilada.

Sergio del Valle, Villavicencio, hoy brotan en las memorias de Esperanza como profesionales de excelencia de los que aprendió más que a curar.

Por eso el 7 de noviembre no se olvida y se recuerda con un cariño muy especial y un orgullo que se muestra en los ojos enrojecidos de una humilde agradecida que hoy educa y enseña con los saberes que bien aprendió en el cuerpo de guardia.

El hospital Lenin es una institución de referencia en la que no solo se realizan partos, cuidados neonatales, cirugías, consultas especializadas es más que eso.

Es la obra de un país, que desde el Moncada definió prioridades y las cumplió con la guía certera de Fidel, que abrigó no solo cuidados para Cuba sino también ofreció posibilidades para la formación de médicos de otras naciones como los bolivianos que desde las salas del Lenin se formaron para brindar servicios.