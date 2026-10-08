Ana Isabel Guerra junto a su esposo Karel viven un momento bonito junto a su niño al colocarle la pañoleta azulCada 8 de octubre el movimiento pioneril cubano celebra jornadas de compromiso y apego a su organización y al legado de héroes como el Che y Camilo.

Es una fecha de recordación eterna y solemne. Así se vivió en el seminternado Rigoberto Mora de Buenaventura, en el holguinero municipio de Calixto García.

Luego de la entonación del himno nacional, se realizó el pase de la bandera cubana y un matutino especial, actividad que juntó a pioneros, maestros y a la familia en un momento único, cargado de emociones.

Así vimos a madres como Ana Isabel Guerra Castillo: “Muy feliz es un día esperado por la familia y mi niño Diego que estaba ansioso de tener su pañoleta azul que significa el inicio de una nueva etapa en su vida escolar”.

La abuela Ilsi orgullosa le coloca la pañoleta a su nieta.

Abuelas como Ilsi Ricardo también compartieron impresiones de este momento.”Orgullosa de que mi pequeña ya sea pionera, se levantó muy temprano para llegar puntual y está feliz, ahora hay todo un camino por recorrer y la familia estará junto a ella guiándola y apoyándola para cumplir con sus deberes escolares”.

Cada imagen quedó bien guardada en los móviles en las que padres, maestros, o personas que hoy se encargan de cuidar a los niños, acudieron para colocar la pañoleta azul y dejar así plasmado el instante.

Es sin dudas un momento mágico, especial, de mociones compartidas.

Cerca de 500 educandos de primer grado en el municipio ingresaron hoy a la organización de pioneros José Martí. Desde ahora nuevas motivaciones los acompañan como parte de su formación integral.