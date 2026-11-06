El municipio Calixto García fue escenario del Día Territorial de la Defensa, un ejercicio que reafirma el compromiso del país con la salvaguarda de la vida y los recursos ante cualquier amenaza. La jornada, desarrollada en la zona de defensa Mir, demostró una vez más que la defensa es una tarea de todo el pueblo.

La alarma aérea, marcó el inicio de las maniobras militares, tras la orden emitida por Mailí Ramírez García, vicepresidenta del Consejo de Defensa Municipal. A partir de ese momento, se pusieron en práctica las acciones previstas para proteger a la población ante un posible ataque enemigo, incluyendo el desplazamiento hacia una obra protectora donde se trasladarían las personas en tiempo de guerra.

La torre de telecomunicaciones, punto estratégico de la zona, también formó parte de las acciones desarrolladas durante la jornada. Asimismo, el subgrupo de alimentos del Consejo de Defensa Municipal tuvo un papel protagónico, al ser fundamental para mantener la vitalidad del territorio en situaciones de crisis. Su representante destacó la importancia estratégica de esta institución dentro del sistema de defensa.

Por sus condiciones geopolíticas, la zona de defensa Mir está expuesta a accidentes ferroviarios, por lo que este fue otro de los ejercicios realizados. Miembros de la Cruz Roja demostraron las acciones necesarias para atender una situación con heridos, lesionados e incluso fallecidos en un accidente masivo.Uno de los objetivos centrales de la jornada fue declarar lista la zona de defensa ante las autoridades del Consejo de Defensa Provincial. Las conclusiones del día se realizaron en el Museo del Cuarto Frente Simón Bolívar, donde se evaluaron los resultados y la preparación demostrada.

Con ejercicios como este, Calixto García ratifica que la defensa no es solo un asunto militar, sino una responsabilidad compartida por toda la comunidad.Estos ejercicios no son simples simulacros: son la puesta en práctica de la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo, doctrina que resume la experiencia histórica cubana y garantiza que cada ciudadano tenga "un lugar, un medio y una forma de combatir al agresor".

En un escenario de amenazas reales, la preparación permanente permite elevar la cohesión de los órganos de mando, las tropas y la población civil, de modo que el país esté en condiciones de enfrentar cualquier agresión. Como ha insistido la dirección del país, la preparación no es un gasto, sino la garantía más sólida para preservar la vida y la soberanía.

Esa convicción viene de lejos. Fidel Castro lo expresó con claridad desde los primeros años de la Revolución: "¡No somos fuertes porque tengamos milicias, sino que tenemos milicias porque hay espíritu revolucionario y unión en el pueblo!". Y fue aún más directo al señalar que la única tropa capaz de ganar sola la guerra "¡Esa tropa es el pueblo!". Para Fidel, la defensa no era asunto de unos pocos."La Revolución la hacemos todos… la hace, en primer lugar, el pueblo". Esa idea sigue viva en cada ejercicio territorial, en cada alarma que suena y en cada comunidad que se organiza para proteger lo más sagrado: la vida y la Patria.