Yeisel Velázquez Hidalgo siente satisfacción por la labor que desempeña en el Consejo Popular de La Jíquima a unos 36 kilómetros de la ciudad de Holguín, " soy trabajadora social, una actividad muy sensible, es nuestro deber atender de la mejor manera a la población, sobre todo a los vulnerables, llegar hasta ellos escuchar sus preocupaciones, conocer de sus carencias, conversar , y sin.prometer nada, encontrar caminos para lograr aunque sea un eslabón de soluciones a sus problemáticas; difícil es la labor pero digna y sensible, orgullosa de ser un médico del alma como lo proclamara Fidel el gestor de este programa. "
Eduardo Rodríguez Pérez es graduado de la Escuela " Celia Sánchez Manduley para trabajadores Sociales, " soy de la cuarta graduación, me incliné para la misma porque me di cuenta que esa era mi preferencia y ya llevo varios años por los más intrincados barrios de La Jíquima llevando mensajes de aliento a los que más necesitan de nuestra actividad . Puede que no tengamos a mano una ayuda monetaria, unas planchas de zinc para asegurar una vivienda, una prenda de vestir o el calzado que necesita un anciano, puede, pero lo que no puede faltar es nuestra comunicación inmediata para encaminar las problemáticas y encontrar solución".
En medio de la celebración por el cumpleaños veintiséis del programa coincidí con Ada Iris Velázquez Cruz, líder de sus compañeros de trabajo desde hace 10 años. Menuda, de fácil comunicación, empática y muy responsable, asegura que la tarea es y ha sido difícil, pero no imposible, "hay que tener un corazón inmenso y ponerlo en función de la gente más humilde, más necesitada, escucharlos, caminar hasta sus hogares, observar las carencias materiales, explicar y luego informar a los organismos competentes para que estén al tanto y se responda a los problemas. Además de la preparación del graduado este necesita continuar profundizando en las herramientas comunicativas, sicológicas para conocer mejor al ser humano que atiende, y así progresar con más eficiencia en la atención social. _ y apunta mi entrevistada _ " orgullosa estoy de mis trabajadores sociales, en cada consejo Popular, en cada barrio aseguro que están Latiendo por Cuba".