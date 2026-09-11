Yeisel Velázquez Hidalgo siente satisfacción por la labor que desempeña en el Consejo Popular de La Jíquima a unos 36 kilómetros de la ciudad de Holguín, " soy trabajadora social, una actividad muy sensible, es nuestro deber atender de la mejor manera a la población, sobre todo a los vulnerables, llegar hasta ellos escuchar sus preocupaciones, conocer de sus carencias, conversar , y sin.prometer nada, encontrar caminos para lograr aunque sea un eslabón de soluciones a sus problemáticas; difícil es la labor pero digna y sensible, orgullosa de ser un médico del alma como lo proclamara Fidel el gestor de este programa. "

Las principales autoridades del territorio acompañaron a los trabajadores sociales en su celebración. Eduardo Rodríguez Pérez es graduado de la Escuela " Celia Sánchez Manduley para trabajadores Sociales, " soy de la cuarta graduación, me incliné para la misma porque me di cuenta que esa era mi preferencia y ya llevo varios años por los más intrincados barrios de La Jíquima llevando mensajes de aliento a los que más necesitan de nuestra actividad . Puede que no tengamos a mano una ayuda monetaria, unas planchas de zinc para asegurar una vivienda, una prenda de vestir o el calzado que necesita un anciano, puede, pero lo que no puede faltar es nuestra comunicación inmediata para encaminar las problemáticas y encontrar solución".