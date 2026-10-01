 

Whatsapp

El doctor Yilmer Aguilera, Director del sector de la Salud Pública en el territorio informó a la prensa sobre el donativo que beneficiará a varias instituciones del municipio.

Varias instituciones de la Salud pública calixteña reciben por estos días modernos equipos electrodomésticos que permiten agilizar labores y ganar en calidad de los servicios.

En comparecencia a espacios informativos de Radio Juvenil, el doctor Yilmer Aguilera, Director del sector de la Salud Pública en el territorio, dijo que se trata de 8 lavadoras y 14 cocinas de gas que hoy benefician las labores de higiene en policlínicos, casas de abuelos, clínica estomatológica, hogar de ancianos y el hospital municipal Nicodemus Regalado León.

Este donativo asignado desde el gobierno provincial favorece la calidad de los servicios de higiene en todas las instituciones de la salud calixteña y para ello existe garantía de recursos que como el detergente  que son imprescindibles para el proceso de lavado.

Twittear
Share
share with Whatsapp
share with Telegram

Podcast RJ

Órgano Oriental en las bachatas de las Mantecas 2023

Postales de mi tierra

Visitas

165222
Hoy: 9
Esta semana: 256
Este mes: 142
Mes anterior: 1.267
Total: 165.222

 

Podcast de la programación habitual

Cultura

Deportes

Provinciales

Nacionales