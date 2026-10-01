El doctor Yilmer Aguilera, Director del sector de la Salud Pública en el territorio informó a la prensa sobre el donativo que beneficiará a varias instituciones del municipio.

Varias instituciones de la Salud pública calixteña reciben por estos días modernos equipos electrodomésticos que permiten agilizar labores y ganar en calidad de los servicios.

En comparecencia a espacios informativos de Radio Juvenil, el doctor Yilmer Aguilera, Director del sector de la Salud Pública en el territorio, dijo que se trata de 8 lavadoras y 14 cocinas de gas que hoy benefician las labores de higiene en policlínicos, casas de abuelos, clínica estomatológica, hogar de ancianos y el hospital municipal Nicodemus Regalado León.

Este donativo asignado desde el gobierno provincial favorece la calidad de los servicios de higiene en todas las instituciones de la salud calixteña y para ello existe garantía de recursos que como el detergente que son imprescindibles para el proceso de lavado.