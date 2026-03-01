Tercer Hogar de alimentación comunitaria ubicado en La alegría.Los beneficios de la asistencia siguen llegando a las familias calixteñas más necesitadas. Hace solo unas horas quedó inaugurado aquí el Tercer Hogar de alimentación comunitaria. Diez abuelos de los barrios del Cruce de Ramírez , Las Barías y La alegría agradecen el servicio de alimentación que se le ofrece.

Rubiselda Infante Peña es una educadora jubilada, vive sola y está necesitada de este servicio, es una ayuda que nos dan , estoy agradecida por este almuerzo bueno y barato, estoy agradecida, y servido con mucho cariño que es lo más importante “.

Amelio García Mora y su esposa viven en Las Barías ,el sustento es una chequera y han encontrado en este servicio de alimentación una forma de mejorar su calidad de vida “estoy superagradecido esto es una ayuda inmensa para nosotros ,agradecido de la Revolución”.

La presidenta de la asamblea municipal del Poder Popular Mailí Ramírez y el delegado de Las Barías Yunier Toppes dejaron inaugurado el Tercer Hogar de alimentación comunitaria.

Los abuelos reciben este almuerzo elaborado por una trabajadora por cuenta propia a la que se le asignan los recursos ,y tiene un costo de hasta cincuenta pesos , el pago a partir de este mes de marzo se efectuará con el presupuesto asignado para la asistencia social, según informó a esta periodista Ada Iris Velázquez Cruz ,directora del Órgano del Trabajo y Seguridad social en el territorio.

El municipio holguinero de Calixto García cumplió con la asignación por parte de la provincia de tres hogares de alimentación comunitaria el primero se abrió en Las Casimbas, el segundo en San Agustín de Aguarás y el tercero en el barrio de La Alegría. Pero el municipio tiene posibilidades y voluntad de crecer y extenderlo a otras comunidades así lo confirma la directora del Órgano del Trabajo en el territorio.

“ De tres tres, ya cumplimos con la asignación que nos dio la provincia ,y tenemos condiciones para llevarlo a otras comunidades ya tenemos varias solicitudes ,esto es algo que beneficia a estas familias de las más vulnerables”.