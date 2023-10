Un colectivo que sigue demostrando que Sí se puede.

Alenny Fernández Estupiñán,Directora y Caridad Escalona Ortíz,Secretaria de la sección sindical. Producir alimentos para el pueblo es una tarea que en estos tiempos requiere no solo de recursos materiales sino de mucho amor y entrega por lo que se hace. Los hombres y mujeres que laboran en la Unidad Empresarial de Base Productora y Distribuidora de Alimentos NUMA en el municipio holguinero de Calixto García han demostrado a lo largo de estos 30 años de creada que sí se puede.

Por ello en esta jornada de homenaje a los fundadores y trabajadores destacados el compañero José García Pérez más conocido como “El flaco” granmense de cuna, de Pilón específicamente, y uno de los fundadores recuerda con satisfacción sus inicios en dicha Empresa.

“En mi tierra natal aprendí el oficio de oerario- panadero con mi padre ,llegué a ese municipio y el primer oficio que tuve fue operario de maquinarias, me encargaba de distribuir las mercancías, luego paso el curso como operario tanquero de la antigua Fábrica de Hielo “Cuarto Congreso”, después pasé a nevero y luego como administrador de dicha fábrica, me siento realizado de aprender tanto en esta empresa y orgulloso de que la gente quiera al flaco”.

José García Pérez más conocido como “El flaco”

Indudablemente la Unidad Empresarial de Base Productora de alimentos del municipio se prestigia con abnegados trabajadores como Rubiel Sánchez González , especialista en Recursos Humanos quien reconoce cuánto agradecimiento siente por formar parte de este colectivo.

“Tengo 39 años de trabajo y vine a trabajar cuando la Productora era un establecimiento, laboraba en Salud Pública y por una solicitud de los compañeros del Partido vine a trabajar aquí como Especialista en Recursos Humanos y con mucho gusto me mantengo en esta Empresa, y acotó.

Rubiel Sánchez González , especialista en Recursos Humanos .

“Me siento satisfecho de trabajar aquí por tantos años, he vivido momentos difíciles, pero también muy buenos, he tenido la oportunidad de compartir con un colectivo maravilloso y emprendedor, que no le teme a las dificultades porque se crece, y tenemos una dirección que no cree en imposibles, siempre buscando alternativas para producir alimentos para el pueblo, que es nuestra misión fundamental”

Contar con trabajadores como Wilmer Pérez Carralero quien se desempeña actualmente como Técnico especialista en Abastecimiento y Transporte, con una vasta experiencia en diferentes áreas también constituye una fortaleza.

“He tenido la posibilidad de trabajar en diferentes áreas, en la económica como financista, como Subdirector de mantenimiento, comercial entre otros, tengo la responsabilidad de que la harina llegue todos los días a cada fábrica para que se pueda elaborar el pan, me siento identificado con el organismo, siempre estoy dispuesto a ayudar a quienes necesitan de mis conocimientos, y estoy orgulloso de formar parte de este colectivo”.

Wilmer Pérez Carralero . Técnico especialista en Abastecimiento y Transporte

Sin dudas la Unidad Empresarial de base Productora de alimentos del municipio de Calixto García luce desde hace algunos años sus mejores resultados de la mano de una líder natural , Alennis Fernández Estupiñán , fundadora y quien se desempeñó por diez año como jefa de producción.

“Surgí desde la base llegué recién graduada de Tecnología de los alimentos, comencé en el área de producción , era un establecimiento con solo cinco fábricas, me fui directo a la producción ,como obrera, trabajé en la Fábrica Cuarto Congreso, haciendo conservas ,de todo, y luego pasé aquí al Departamento de Producción como Técnica y luego a Jefa del área de producción. Fui superándome trabajaba, tenía mis niños pequeños todavía ,pero logré seguir estudiando y Licenciarme. Y especificó

“ En esta Empresa he vivido momentos lindos ,pero también difíciles en los que como cuadro me han enseñado a pensar cómo hacer mejor las cosas, buscar estrategias para seguir produciendo ante la carencia de materias primas, también me han enseñado a buscar estrategias de cómo incentivar a los colectivos para seguir adelante , para mí esta empresa ha sido una escuela en la que me he formado como persona y como dirigente”.

Alennis Fernández directora de la Unidad Empresarial Básica Productora de alimentos

Alennis Fernández directora de la Unidad Empresarial Básica Productora de alimentos deja claro el compromiso de su colectivo de mantener la condición de vanguardia nacional.

“La empresa mantiene por dos años consecutivos la Condición de Vanguardia Nacional y ya tenemos el expediente listo para ratificar dicha condición, de la provincia solo dos: Moa y Calixto, este es un colectivo que siempre está con el pie en el estribo, como expresara Raúl Castro, “demostrando que Sí se puede”.

Felicidades a todos los trabajadores de la Productora de alimentos en este 30 aniversario.