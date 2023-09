Diputada al Parlamento Cubano, con bridas del caballo en manos

Llegamos puntualmente a la hora acordada, ocho de la mañana, ella nos esperaba en las oficinas de de la Cooperativa que dirige. Minutos más tarde apareció el transporte que nos conduciría por varias de las fincas de la entidad: un quitrín o Guaranda, como se le conoce por estos lares.

El conductor se apartó unos metros y llamó a la mujer, le habló pocas palabras pues ella a la velocidad de un rayo le dijo, ¡vaya, resuelva su problema que yo me meteré a guapa!. Comencé a preocuparme, pues para llegar a los objetivos a visitar, era necesario recorrer más de un kilómetros por la carretera central, tramo con una larga empinación y pronunciadas y peligrosas curvas, donde han ocurrido decenas de accidentes.

En apenas segundos, la intrépida mujer ya estaba con las bridas del animal en manos y ajustándose al asiento de madera del rústico coche, seguidamente escuché, ¡y usted, me acompaña o se va a quedar ahí parado!, no me quedó alternativa alguna.

Así, medio asustado, comenzó un agradable y fructífero recorrido de trabajo por entidades de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Cristino Naranjo, del barrio de Jagüeyes, en este municipio de Calixto García, en compañía de su presidenta Omara Velázquez Carralero, Delegada del poder popular de su barrio de residencia El Zorral y que por las tantas virtudes que adornan su menudo cuerpo, fue elegida como Diputada al Parlamento Cubano por este territorio calixteño.

En los primeros 500 metros de andar apenas le hablé, no quería que se distrajera pues la subida hacia el Plan caballar es serpenteada. Ya en la recta que baja hacia Cañada Honda, la conducción del móvil era más fácil y segura, entonces comencé a preguntar y a guardar en la grabadora, para hoy poder compartir con los lectores.

Ahora bien, en la primera porte del trabajo no hablaré de los tantos resultados positivos que exhibe esta entidad agropecuaria, que por derecho propio está entre las mejores de la provincia de Holguín, sino que la dedicaré a recoger, en síntesis, la basta obra de una cubana, alegre, jaranera, nacida hace poco más de medio siglo en el caserío de Las Guásimas, que luego se mudó con su familia para el barrio de Irene y que, al contraer matrimonio, se trasladó para Jagüeyes, donde estuvo muy poco tiempo, pues ya casada, tiene que partir hacia El Zorral, donde su esposo pasa a atender la finca de los padres.

“Yo comencé a trabajar en Comercio, en ese tiempo me gradué de Técnico Medio en Economía, al casarme y nacer el primer hijo me voy para la casa, y en 1995 nos mudamos para El Zorral, donde establecimos nuestro hogar. En 1990 regreso a Jagüeyes para que el niño diera la primaria acá, es entonces cuando me proponen la plaza de económica en la Cooperativa, así empezó mi bregar diario de casi cuatro kilómetros para acá, por las mañanas, e igual cantidad de regreso por las tardes, pedaleando la bicicleta con el niño a cuesta, cuando nace el segundo, entonces éramos tres en el ciclo, imaginas las penurias, a veces ponches en las cámaras, otras veces, aguaceros, fango, pero tenía que imponerme pues los pequeños tenían que estudiar en la primaria de Jagüeyes, y yo que trabajar, ya que me habían contratado como económica de la cooperativa.”.

No había transcurrido el primer lustro de labor de Omara en su puesto de Económica, cuando la proponen como presidenta de la CCS: “la tarea iba a ser bien dura, niño pequeño, marido, viviendo lejos de los lugares donde estaban las tierras de la mayoría de los campesinos, pero apenas lo pensé, pues si habían confiado en mi para tan importante cargo, no podía defraudar a la gran mayoría de los socios, y así empezó esta larga historia entre campos y potreros.

Esta genuina mujer de campo adentro, siempre dispuesta, optimista, querida y respetada por la inmensa mayoría de campesinos, vecinos y coterráneos, ha tenido que enfrentar momentos bien difíciles con las cosechas de cultivos varios, así como en el cumplimiento de los planes de entrega de carne y leche, debido en parte a la irresponsabilidad de algunos socios, pero en lo fundamental a las intensas y extensas sequías de las últimas cuatro décadas.

“Han sido etapas de muchas conversaciones para convencer a campesinos y usufructuarios de la importancia de sembrar, de atender con esmero los sembrados, de no desviar las ventas, y en la parte pecuaria, vivimos insistiendo en la siembra permanente de pastos resistentes a los cambios del clima, la siembra de caña, además el cuidado con los animalitos resentinos, dejando leche en las ubres de las vacas para que estos crezcan fuertes, esa lucha ha sido como se dice en el boxeo, cuerpo a cuerpo, pero es así como hemos logrado estar entre las mejores Cooperativas del municipio y de la provincia”.

Con todo ese palmarés, Omara Carralero Velázquez, fue elegida por sus vecinos delegada de la circunscripción del poder popular de su barrio El Zorral, hace casi más de dos décadas: “la primera vez que me propusieron perdí, y sabes contra quien, contra mi marido, pero pasó el tiempo y me desquité, ya llevo tres mandatos con este”.

Fue precisamente el año pasado cuando por todo el cúmulo de virtudes y la defensa y ayuda sistemática a sus electores, es propuesta y más tarde elegida Diputada al parlamento cubano, cargo que desempeña desde diciembre: “A veces no creo que una guajirita de El Zorral, un campito que está más o menos a ocho kilómetros entre San Agustín y Buenaventura, esté participando en la discusión y aprobación de temas de tanta importancia para el país, se dice fácil pero oiga, cuando entraba por primera vez al palacio de las Convenciones, me temblaban las piernas, pero nada aquí esto, metiéndole el pecho y el corazón a cuanta tarea me asignen para ayudar al pueblo”.

Así, de manera muy breve, un interesante recorrido por la vida y obra de esta legendaria calixteña, presidenta de la CCS Cristino Naranjo, que cuenta en su condominio con 875 hectáreas de tierra, 110 asociados, 45 usufructuarios, 27 propietarios y 22 trabajadores, estos últimos protagonistas en las diferentes fincas e instalaciones, propiedad de la sobresaliente entidad agropecuaria, que con orgullo desmedido es dirigida por un ejemplo de mujer cubana empoderada.