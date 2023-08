Mirtha, “La Muñeca de Dovales”.

Mirtha Oberto Batista, es una mujer que a sus 75 años de edad, todavía se mantiene activa como federada y cederista en la localidad de Dovales, perteneciente al Consejo Popular de Las Calabazas.

Con Mirtha, “La Muñeca de Dovales” como se le conoce a esta activa e incansable mujer, tuve la dicha de conversar una calurosa mañana de este mes de agosto al recibirme en su humilde casa de campo, adornada en su interior con fotos de los principales dirigentes que hicieron posible la gesta del 1ro de enero de 1959, quien sin pensarlo dos veces me invitó a pasar y a tomarme una rica taza de café, uno de los tantos cultivos que tiene en su patio. Una primera pregunta se imponía para romper el hielo.

Donald Carralero: ¿Qué recuerda de sus inicios en la Federación de Mujeres cubanas.(FMC)

Mirtha Oberto: “…Yo inicié a colaborar con la FMC a la edad de 13 años, haciendo algunos trabajos como cobrar las finanzas, citar a las federadas para reuniones y trabajos voluntarios, entre otras cosas en diferentes barrios como Cayo Palma, Guacacoa y aquí en Dovales, ya cuando cumplí la edad establecida ingresé en la organización, donde cumplí con otras tareas como dirigente de base hasta la actualidad…”

Donald Carralero: ¿Qué significa para usted pertenecer a esta organización femenina?

Mirtha Oberto: “…Para mí pertenecer a la Federación es algo grande porque son los ideales de Fidel y Vilma y eso hay que mantenerlos vivos, nunca los podemos olvidar por las enseñanzas y lo que significaron para la Revolución y estaré aquí hasta que las fuerzas me lo permitan…”

Donald Carralero: ¿Qué actividades ha desarrollado durante estas casi seis décadas de permanencia en la Organización que agrupa a más de cuatro millones de féminas en Cuba?

Mirtha Oberto: “…En los primeros años en que ingresé a la FMC el entusiasmo era impresionante, participábamos en tantas tareas que algunas escapan a mi memoria, entre ellas, los trabajos voluntarios a la siembra de cultivos en el campo, la recogida de tomates, papa y café, la limpieza de los barrios, también en el trabajo político con aquellas mujeres que teniendo la edad no ingresaban a la organización, el apoyo a los centros educacionales, en los últimos tiempos he laborado en la entrega de recursos a los afectados por los ciclones, la limpieza y adornos en las fechas conmemorativas, entre otras muchas…”

Donald Carralero: ¿ Muñeca, qué significan para usted Fidel y la Revolución Cubana?

Mirtha Oberto: Fidel y la Revolución han sido para mí algo muy importante, algo muy grande pues gracias a esta revolución que dirigió Fidel nuestro

pueblo cambió enormemente, sobre todo en la parte social, la entrega de la tierra al campesino que la trabajaba, la salud del pueblo, la eliminación del analfabetismo, entre otras muchas cosas que se hicieron a favor de la mujer y el pueblo en general…”

Donald Carralero: ¿Qué reconocimientos importantes usted ha alcanzado durante estos casi sesenta años que ha pertenecido a la FMC?

Mirtha Oberto: “…Bueno siempre he trabajado en la federación sin aspirar a ningún estímulo ni nada parecido, pero se me ha reconocido el trabajo y he obtenido los reconocimientos por diez, veinte, cuarenta y cincuenta años de trabajo ininterrumpidos en la organización, la Distinción “23 de agosto”, la Medalla Pepito Tey y un reconocimiento firmado por la presidencia nacional y el Consejo de Estado, por haber donado mi casa por tres años para un aula de la escuela afectada por un ciclón…”

Donald Carralero: El acto municipal por el Aniversario 63 de creada la FMC se realizó en el bloque 52 de Dovales donde usted reside y del cual usted es su Secretaria General. ¿Cómo acogieron esa tarea?

Mirtha Oberto: “…Figúrate ese fue un gran reconocimiento al trabajo que venimos realizando hace algún tiempo todas las mujeres que integramos las delegaciones que conforman este bloque, tan pronto supimos la noticia nos reunimos y trazamos un plan de acción para no defraudar al municipio, confeccionamos carteles alegóricos a la fecha y al Congreso, realizamos en conjunto con los CDR jornadas de higienización y limpieza y el acto se dio muy bueno con buena participación…”

Donald Carralero: Mujeres como Mirtha Oberto Batista, o simplemente “Mirtha, La Muñeca de Dovales”, como se conoce a esta destacada federada, se necesitan a lo largo y ancho de nuestro país para mantener vigentes las ideas por las que se fundó la FMC que hoy arriba a su aniversario 63, y convencidos de la gran vigencia del pensamiento de Fidel cuando expresó y cito…Sin la mujer, la obra ingente de la Revolución no habría sido posible”