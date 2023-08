La Joya preferida de Villito”.

Llegar a la finca de Ovidio Proenza Bautista ubicada en el barrio “Los Proenzas, a 3 kilómetros de la cabecera municipal, Buenaventura, en el municipio holguinero de Calixto García, es apreciar una verdadera joya como el mismo lo expresara con satisfacción.

“…Esta parcela es mi “Joya preferida”, la atiendo desde el año 1970. Cuando empecé a trabajar como maestro dedicaba mis ratos libres a ella, primero ayudando a mi padre y después de su muerte la heredé, nunca he dejado de trabajarla y de obtener beneficios de ella…”

Este jubilado del sector del deporte, Villito como se le conoce a este laborioso campesino, camina día tras día 3 kilómetros desde Buenaventura, donde vive, hasta su parcela y tres de vuelta para mantener en un excelente estado de limpieza y organización las dos rosas de extensión que tiene su conuco, trabajando sólo media jornada y sin ayudante de ningún tipo, demostrando que con sacrificio, dedicación y esfuerzo se obtiene lo que el hombre se proponga.

“…A mí siempre me ha gustado hacer las cosas bien , como puedes observar aquí la única yerba que prolifera es el basarillo, porque ese es difícil de matar, las demás yo me encargo de que no prosperen y estoy siempre encima de ellas, por eso todo lo que tengo sembrado está bien limpio y en buenas condiciones, pues los aguaceros de los últimos meses han fertilizado bien la tierra y eso me ha ayudado a obtener buenos rendimientos en las cosechas…”

Al llegar a la “Joya preferida de Villito”, el que la visita se queda impresionado de todo lo que tiene sembrado este incansable campesino, ya con 73 años a cuesta, pero con una vitalidad envidiable por su energía y fuerza para laborar la tierra.

“…En estos momentos tengo sembrada dos puntas de yuca de diferentes tiempos, boniato, y he rescatado el ñame, que es un cultivo que se ha ido perdiendo, también un fongal muy productivo, donde intercalo algunas carreras de plátano vianda y varios plantones de guineo, que también es un alimento importante. En lo que va de año ya hice una cosecha de melón, de frijoles, de calabaza y de maní, entre otras producciones y mantengo una gran cantidad de plantas frutales como mango, con una buena cosecha este año, coco, frutabomba, anón, y he dedicado una porción de tierra a un pequeño bosquecito forestal con especies importantes como la Bijagua y la Baría, entre otras…”

Las producciones a las que hace referencia Ovidio, tienen como objetivo imprescindible el auto consumo de su familia pero además se muestra solidario con el vecindario y le aporta todo lo que puede para ayudarlos con la alimentación. Antes de mi retirada de la parcela de Ovidio Proenza Bautista, al filo del mediodía y con el intenso calor que caracterizan estos días de verano quiso dejar un mensaje a nuestro pueblo.

“…Quiero exhortar a todo el que tenga una pequeña porción de tierra, en un patio, una parcela o una finca, por muy pequeña que sea, que la siembre, que la atienda para que vea que los resultados son impresionantes, no se le puede tener miedo a la labor en el campo, porque es de donde nacen las riquezas, si todos contribuimos, serán menos las necesidades que vamos a tener, en estos tiempos tan difíciles que vivimos…”

Salí de “La Joya preferida de Villito”, su excelente parcela, convencido de que es importante que todo el que pueda, dé su aporte en la producción de alimentos para entre todos contribuir a solventar la situación alimentaria por la que atravesamos los cubanos y convencido con este ejemplo que cuando hay amor y dedicación hay resultados en lo que se proponga el hombre.