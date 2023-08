DESDE AGUARÁS HASTA JAPÓN, CHINA, AUSTRALIA Y MUCHOS PAÍSES MÁS.

Roberto González Sánchez, “Robertico” (Izquierda).Roberto González Sánchez, “Robertico” como le dicen casi todos, nació a inicios de la década del 50 del pasado siglo, en Aguarás, un barrio cañero enclavado a ocho kilómetros del poblado de San Agustín, en este municipio de Calixto García.

Era un niño todavía, cuando sus padres rompen el vínculo matrimonial. A los doce años su progenitor, que ya vivía en La Habana, le propone irse para la capital, donde existían todas las posibilidades de estudios para el retoño, apasionado, como pocos a los libros.

El muchacho no lo pensó dos veces, al recibir la anuencia de la madre, preparan el maletincito, y así de sencillo, comenzaría una larga y fructífera historia de vida, que lo han convertido en el hijo de esta tierra con mayor cantidad de horas sentado en diferentes tipos de aviones y con la más grande lista de países visitados.

A este culto y conversador hombre lo conocíamos de vista, pero en fecha reciente tuvimos el inmenso placer de platicar sobre su fecundo andar por nuestro archipiélago y por casi cuarenta países de todos los continentes: “Por supuesto que ni yo, ni mis progenitores, imaginamos jamás que iba a visitar, en cuestiones de trabajo, por supuesto, muchas de las naciones más desarrolladas e importantes del planeta, como Japón, Estados Unidos, China, Francia, Australia, entre otras”.

Está bien claro que el ilustre hijo de Aguarás, aprovechó al máximo su adolescencia y juventud en la capital. Varios lustros becados le permitieron concluir exitosamente las enseñanzas primaria, secundaria y preuniversitaria.

“La entrada a la Universidad fue algo curioso, no sabía que estudiar, me fui con un amigo y visitamos todas las facultades, pero en aquel tiempo antes de iniciar el primer año había que irse cuarenta y cinco días para la agricultura, menos para los futuros estudiantes de psicología, que solo eran tres semanas, no lo pensamos dos veces y ahí mismo nos matriculamos, por suerte a los dos nos fascinó la carrera, después matriculé y me gradué de Sociología”.

Al terminar la carrera me fui para la zafra del 70 y al concluir me ubican en la propia facultad de donde me gradué, como psicometrista, más tarde pasé al Ministerio de Comunicaciones, haciendo tes mentales para designar los cuadros del sector. “A la Televisión llego por un amigo de aula, Tony González Mártin que era un reconocido realizador.

“En 1981 entré como Jefe de la Redacción Deportiva del Noticiero Nacional Deportivo, más tarde atendí desde 1987 y hasta 1998 me designan Director del deporte en toda la Televisión. Fue en 1990 cuando asumo mi primera experiencia como jefe de las transmisiones deportivas desde el exterior, fue desde Seattle, Estados Unidos, en los primeros juegos de Buena Voluntad, desde entonces y hasta hoy estamos en la muy difícil tarea”.

“A veces pienso que la capacidad intelectual de mi hermano Robertico es sobrenatural, como pudo alcanzar tantos títulos universitarios, los mencionados más el de periodista y el de ingles, este último casi a la carrera para poder enfrentar las labores que realiza hace casi treinta y cinco años, así nos comentaba días atrás la Máster en Educación Elsa Verdecia Sánchez, hermana más pequeña de Roberto.

Elsa Verdecia Sánchez, hermana más pequeña de Roberto.(Segunda a la derecha)

Otro calixteño de renombre se desborda cuando de hablar de Roberto se trata, nos referimos a Ernesto Vera González: “tengo que agradecer infinitamente haber conocido a Robertico en La Habana en 1992 cuando fui a mi primer evento internacional. Cunado nos presentaron y supimos que procedíamos de la misma tierra, se inició una amistad tan profunda, que se acerca más a la de hermanos que a la de amigos”, palabras del Director de Transmisiones deportivas, Ernesto Vera González, quien es otro de los hijos de esta geografía, que en más naciones ha puesto sus pies.

Roberto junto a otros colegas de la Televisión holguinera.