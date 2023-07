Alietis Rodríguez delegada calixteña al Congreso de la FEEM.

Alietis Rodríguez(Primera a la derecha).Delegada calixteña al congreso de la FEEMCon las emociones de una cita en la que se mostró el quehacer juvenil y sus múltiples perspectivas para juntar y hacer, Alietis Rodríguez Hechavarría comparte las alegrías de ser elegida para representar a los estudiantes del holguinero municipio de Calixto García en el Congreso de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media (FEEM), que sesionará el próximo mes de septiembre en la capital cubana.

P: ¿Cómo acoges la noticia?

A: Feliz, muy emocionada estábamos en la Asamblea Provincial de la FEEM cuando recibí la noticia. Para mí es un orgullo con apenas 17 años que me confiaran esta responsabilidad de integrarme a la delegación holguinera compuesta por 16 integrantes , de ellos 3 seleccionados de manera directa, y que a través del voto secreto mis compañeros me eligieran, y aquí mes vez aún emocionada y ansiosa de esta noticia.

P: Ser dirigente juvenil es un reto y más aún cuando estás al concluir la carrera de Construcción Civil. De qué manera te has enfocado para cumplir con las tareas de la organización y culminar con éxito los estudios.

A: Confieso con certeza que ha sido un reto pero no hay imposibles si te lo propones, he tenido buenos y malos momentos en los que no me ha faltado la ayuda de muchos para salir adelante sin dejar jamás de cumplir las tareas como estudiante y como dirigente. Ha sido una experiencia muy bonita que me ha dejado lecciones porque la labor con los jóvenes en muy dinámica contamos con una organización con 766 integrantes agrupados en cuatro centros FEEM, y la verdad cumplir con sus expectativas ha sido retador pero a la vez hay muchas vivencias como por ejemplo lo logrado en el seguimiento a los planteamientos en las asambleas de grupos, en los propios espacios “Ideas que merecen un like”, la recuperación de jardines medicinales, el ahorro de energía, la producción de alimentos y muchos más en los que el estudiantado se ha convertido en protagonista.

P: ¿Satisfecha de lo logrado?

A: En parte si, sabemos que la juventud de hoy no es la misma está ávida de parecerse más a su tiempo, claro, sin perder las expectativas y los sueños que todos llevamos por dentro pero concientes más que todo de que somos cubanos y tenemos ese orgullo. Pero falta mucho por hacer y en ese camino nutriéndonos del trabajo conjunto en el secretariado y del apoyo de todos mantendremos activa la organización.