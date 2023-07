Defienden Trabajos de curso estudiantes universitarios calixteños.

Los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación Primaria perteneciente al Centro Universitario Municipal (CUM) ,exponen sus trabajos de curso a partir de las experiencias pedagógicas que aplican en los centros de educacionales de esa enseñanza.

Temáticas como el trabajo con las habilidades comunicativas de leer, escuchar, hablar y producir textos son algunas de las propuestas evaluadas por un tribunal de de especialistas.

El joven Juan Carlos Peña Marrero de cuarto año expuso las tareas docentes encaminadas a formar los hábitos de lectura en los educandos de cuarto grado de la escuela Abel Santamaría Cuadrado. “La propuesta que aplico busca seguir fomentando en los alumnos el hábito por la lectura, que aprendan a leer con fluidez, y encuentren en cada lectura la magia y el encanto que esa habilidad ofrece.

Juan Carlos Peña Marrero.Estudiante de cuarto año .Licenciatura en Educación Pimaria.

Omaira Rosa Sánchez Aguilera es maestra en San Agustín de Aguarás, ella se siente satisfecha con su investigación “Trabajo en la escuela primaria José Martí Pérez, y la propuesta que hago está encaminada a perfeccionar la expresión oral en los educandos de cuarto grado, a través de actividades sugerentes, y motivadoras les enseña a expresarse correctamente, apoyándose en la escucha y en la lectura.

Diana Rosa Moncada Acosta ,también estudiante del CUM , presentó su experiencia pedagógica en el Centro Escolar Kim Liem acerca de la construcción de textos escritos “ El objetivo es trabajar con los educandos la habilidad de redactar , para ello me he apoyado en maestros con mucha experiencia que laboran en dicha escuela , y la asignatura de Metodología de la investigación me ha ofrecido los elementos necesarios para trabajar sobre la bse del diagnóstico que apliqué en el grupo.”

Diana Rosa Moncada Acosta .Estudiante de cuarto año .Licenciatura en Educación Primaria.

Para la tutora, la Máster en Ciencias Rogelia Segura Pérez, la presentación de los trabajos de curso le ofrece la posibilidad a los estudiantes universitarios de entrenarse en la exposición de los contenidos adquiridos en la asignatura Metodología de la investigación, pero además poder aplicar sus experiencias en las escuelas primarias del territorio los dota de las herramientas necesarias para ser mejores maestros. “, acotó.

Rogelia Segura Pérez.Profesora del CUM.(Isquierda)