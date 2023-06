La sangre no llega al río, va para hospitales y laboratorios

Una vez más la población de Buenaventura, en este municipio de Calixto García, dijo presente a un acto de altruismo, la participación este miércoles en un Banco de Sangre, que tuvo por sede uno de los locales de la Sala de Rehabilitación.

Al compartir con algunos de los protagonistas de tan enaltecedor gesto, conocimos historias verdaderamente llamativas, como esta, que en síntesis, nos contó Gerardo Mayo, trabajador de la dirección Municipal de Salud: “Yo no te puedo decir cuantas donaciones tengo, pero si te puedo decir que me acuerdo como si fuera ahora mismo porqué me hice donante, me pasó que cuando era un muchacho tuve una tremenda hemorragia de sangre por la nariz, y si no es por una donación urgente no estuviera ahora haciendo el cuento, enseguida que me puse bien le dije a mis padres que me iba a ser donante voluntario y ya llevo más de veinte años”.

Gerardo no llevará la cuenta exacta de las veces que ha mostrado su brazo para que le extraigan el vital líquido, pero Yosvani Santiesteban, funcionario de los Comités de defensa de la Revolución (CDR), en el municipio, asevera que este hombre ya está cercano al centenar y que no tiene dudas de que sobrepasará con creces esa cifra.

Y a propósito de estas cifras redondas, muy codiciadas por las mujeres y hombres que se enrolan en esta ejemplar tarea, nos encontramos encima de una de las camillas a al joven Yoel Peña Céspedes, trabajador por cuenta propia, quien hacía llegar a la bolsa, el plasma de su donación número ciento una, Yoel fue muy preciso al expresar el porqué lleva ya dos décadas de participación sistemática en tan humanitaria labor: “Comencé a los 17 años y lo hago por voluntad y porque creo que es un derecho que tiene todo cubano de ayudar a salvar vidas”.

Yoel mostrando su brazo de donde salió la donación 101

Para Yosvani, el directivo de los CDR, con la participación en este Banco, los cederistas de Buenaventura se suman al resto del territorio calixteño en una actividad más, en medio de la Jornada de Reconocimiento al Donante Voluntario de Sangre, que se inició el martes seis y se extenderá hasta el venidero miércoles catorce, “aprovechamos para dar a conocer que el encuentro final de esta Jornada lo haremos el martes 13, en el restaurante Nocturno, de Buenaventura, donde serán homenajeados 87 calixteños, uno por cada zona”.

El municipio de Calixto García, junto al de Urbano Noris, está a la vanguardia del altruista movimiento, que tendrá el acto central nacional en nuestra provincia de Holguín, el día 14, donde seguramente se recordará que: la sangre no llega al río, sino que va para los hospitales y laboratorios.