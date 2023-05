Torcedores de San Agustín celebran Día del trabajador tabacalero

Los trabajadores de la fábrica José Piña Guzmán, de San Agustín de Aguarás, arriban a este 29 de mayo, Día del trabajador tabacalero, con un sobrecumplimiento cercano a las ocho mil unidades, resultado que los mantiene entre los mejores de la provincia de Holguín.

Para Laiser Pérez Lerma, al frente de los 81 obreros desde hace poco más de diez años, su cargo de director, más que una responsabilidad es un privilegio: “porque son personas muy responsables y laboriosas, están convencidos de la importancia de la faena que realizan a diario y dispuestos a enfrentar mayores retos”.

Del total de 81 miembros de la plantilla del mencionado centro, cuarenta son mujeres y 41 hombres, con una fuerza juvenil bien representativa al sumar un total de 27.

La experiencia ligada con la juventud“Es oportuno señalar - acota Pérez Lerma - que casi el ochenta por ciento de la fuerza laboral de nuestra instalación está dedicada de manera directa al proceso productivo, cincuenta son torcedores, seis se dedican a la clasificación de hojas y tres a la colocación de los anillos”.

La joven Aylin en pleno desarrollo de su profesiónEl resto de la plantilla, 22 en total, interviene en actividades de abastecimiento, mantenimiento, economía, dirección y una lectora de tabaquería, cargo que desempeña, con mucha eficiencia, la joven Aylín Hernández Ávila, estudiante universitaria en la carrera de Comunicación Social: “anteriormente era torcedora, pero como me gusta muchísimo esta actividad, en cuanto se me dio la posibilidad solicité la plaza, y ya llevo casi dos años en ella”.

La fábrica de tabaco torcidos del norteño poblado calixteño de San Agustín de Aguarás, ha tenido como máxima, desde su creación, en marzo de 1963, la enseñanza de los más experimentados a los más jóvenes, así lo asevera Maira Pérez Rojas, una mujer que está a punto de jubilarse tras casi cuatro décadas de sobresaliente labor: “Mi vida entera está ligada a esta fábrica, me la conozco de memoria, cada puesto, cada chaveta, he visto llegar a decenas y decenas de muchachas y muchachos, a los que he tratado de enseñarles todo, como hace casi cuarenta años hicieron conmigo, este centro es un símbolo de este pueblo, es una escuela, y eso es un sano orgullo para nosotros”.

Hoy, cuando los tabacaleros del país celebran su fecha, recordando la obra de Lázaro Peña, el capitán de la clase obrera cubana, quien en una etapa su vida se desempeñó en dicho sector, los miembros de la fábrica José Piña, de San Agustín de Aguarás, celebran jubilosos su sistemático buen hacer en la torcedura de tabacos.

Maira, todo un emblema de esta fábrica