La enfermería y sus retos desde la ciencia

Isabel Mora Vera llama la atención por el dominio y explicación detallada sobre la Diabettes Mellitus, dolencia que aunque es común en la actualidad precisa de atenciones de mayor calidad para el bienestar de los pacientes aquejados de esta patología.

De ahí que para esta reconocida mireña, elogiada por sus investigaciones en el sector de la Salud pública holguinera en los cuidados de enfermería, se encuentren garantías en las que urge profundizar. Así lo valida su ponencia investigativa que mereció el primer premio en la Jornada científica municipal de enfermería. “Es muy importante la parte preventiva de educación diabetológica que tienen que llevar estos pacientes de por vida y en ella los profesionales de la enfermería jugamos un rol esencial.”

“La atención primaria es la primera puerta de entrada que tiene el paciente en el consultorio y ahí recibimos y orientamos a cada uno de ellos, se realiza la visita al hogar que es muy importante porque es donde se le explica todo acerca de esta enfermedad”, advierte la también máster, que profundiza en el necesario acompañamiento de la familia para evitar complicaciones en los miembros inferiores del cuerpo. “

“La familia también decide en las garantías de la salud de sus seres queridos por eso es muy importante el cuidado del pie diabético, el corte correcto de las uñas, detectar a tiempo cualquier lesión y mantener las visitas a los especialistas médicos”.

En un área no menos complicada, Isabel Amores Tarragó confirma saberes y demuestra que a través de una Intervención educativa se puede prevenir el embarazo en la adolescencia. “La muestra se hizo con 78 estudiantes de la ESBU Calixto García la que arrojó pocos conocimientos sobre este asunto lo que nos permitió poner en práctica varias acciones para lograr parte de nuestro propósito que es evitar que las muchachas lleguen a embarazarse en la adolescencia”.

“Luego de las entrevistas y encuestas realizadas comprobamos que había un despertar en el conocimiento de estos adolescentes”. Aún no estamos del todo satisfechos pero si reconocemos que el esfuerzo realizado no fue en vano y que este problema de salud al que no escapa el municipio necesita de una mirada intersectorial diferente, y la presencia de las familias con un enfoque preventivo, recalcó la igualmente laureada Metodóloga de Post Grado y Ciencia en la Dirección Municipal de Salud Pública.

Para esta investigadora que jamás ha logrado dejar atrás su profesión de enfermera aunque ahora la docencia y otras labores la impulsen a nuevos retos, es esta una especialidad que tiene ante si un desafío social muy grande. “Para suerte de los calixteños contamos con excelentes profesionales que aman su labor y están concientes de que se precisa ir más allá en tiempos cambiantes en familias diversas y que no en todas hablar de sexualidad es igual por eso hay que tratar de llegar a todos con métodos distintos pero llegar si queremos de verdad incidir en un asunto delicado y preocupado que puede marcar para toda la vida.”