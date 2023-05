La felicidad puede abrigarnos cuando menos los esperamos

No hay dudas de que la invención del Calendario fue uno de los grandes aportes al desarrollo de una vida social más armónica y con mayor regocijo. Es por ello que todos los días del almanaque tienen relevancia, aunque unos más que otros.

Dentro de las fechas con más jerarquía a nivel planetario está el Día de las Madres, nacido en Estados Unidos en 1907 cuando Anna Jarvis quiso conmemorar la muerte de su madre, Anna Reeves Jarvisque, una destacada activista de los derechos humanos. En nuestro archipiélago comenzó a celebrarse el 6 de abril de 1920, tiempo más tarde se estableció el segundo domingo de mayo como fecha perpetua para un suceso tan sublime.

Se dice que es la Madre el ser humano más fiel, más sincero, más justo, más amoroso. Existen tantas historias de mujeres que llevan ese orgullo como tantas mujeres existen en el mundo.

Hoy los acercaré a la historia de una fémina de este municipio de Calixto García, Damisela Ricardo Ruiz, Licenciada en Cultura Física y que después de casi veinte años de búsqueda infructuosa del título de mamá, la fecha menos esperada recibió una de las noticias que mayor júbilo le ha causado en sus cuatro décadas y media de vida.

“Yo me casé cuando tenía apenas 16 años, llevábamos casi veinte buscando un hijo, y todo resultaba inútil, tratamientos de fertilidad en centros especializados de Holguín y Las Tunas, y nada, éramos felices a media, imagínate, juntos desde que nos hicimos novios en el preuniversitario en el campo Armando Valle, de Cabezo, era algo que nos tenía muy mal, solo nos salvaba el amor que sentíamos uno por el otro”.

Siempre los platos rotos de las cosas buenas que nos pasan en la vida los pagan esos que dicen inventó un ser divino, flaco y alto, pero inmenso en virtudes: el amor. En hora buena a ese buen amigo que abrigaría por siempre la vida de Damisela y Arnaldo Leyva.

“Llevaba días sintiéndome mal, hasta que fui al consultorio y la doctora me indicó unos análisis pues creía pudiera ser una infección en los riñones pero también me sugirió que me hiciera un ultrasonido. Los exámenes de laboratorio dieron negativo, fuimos con un técnico amigo de mi esposo, para el ultrasonido y al poquito rato de estar haciéndome la prueba, se para y comienza a abrazarlo y a felicitarlo, yo no lo podía creer, me paré y “lolo” mi marido me agarró y me abrazó y me besó y los dos casi sin poder respirar y con lágrimas en los ojos, fue uno de los días más felices de mi vida”.

Sorpresa, ajetreo total en las familias, amigos y vecinos, algunos hasta doblaron el codo, empinándose de una botella o de una latica de cerveza, y no era para menos, Damisela tenía ya ocho semanas de embarazo. Siete meses más tarde, el 22 de junio de 2013, llegó otra de las jornadas que jamás olvidará, el nacimiento por cesárea de María Fernanda Leyva Ricardo, hoy muy buena alumna de cuarto grado del Centro Escolar Rigoberto Mora Aguilera, de Buenaventura.

Damisela con su tesoro más preciado“La llegada de la niña fue sin dudas un regalo de Dios, de la Madre Naturaleza, aunque no imaginábamos que nos esperaban otros retos bien difíciles pues María Fernanda nació con soplo funcional en el corazón, ptosis palpebral, un movimiento anormal de los párpados, y más tarde adquirió una laringitis casi crónica y una alergia al polvo y la humedad tremendas, pero esa es nuestra princesa, no desmayamos y por su felicidad no tenemos techo ni fronteras”.

Indagada sobre los que representa para ella el acto de haberse conbvertido en madre, no titubeó en expresar: “Fíjate que lo que pasó cuando la noticia de que estaba gestante parecía insuperable, te digo que eso se quedó muy pequeñito, nada pues nada podrá pasarnos que supere lo vivido aquel 22 de junio. Aprovecho para decir que nos satisface eternamente la manera en que la han tratado los especialistas y los maestros, a lo largo de estos casi diez años, y a las mujeres que no han tenido esta dicha de ser madre que no se desesperen que en cualquier momento pueden ser sorprendidas con la noticia, y que es un acto que te llena de alegría y felicidad pero que hay que asumir con mucha entrega, paciencia y sobre todo, responsabilidad”.